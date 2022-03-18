3月內地超過2萬人染疫　習近平：最小代價防控減少對經濟影響

內地疫情持續，17日新增4130例個案，3月以來新增個案已突破2萬例，對此，3月17日，中共中央政治局常務委員會召開會議，分析新冠肺炎疫情形勢。中共中央總書記習近平17日作出指示，稱「要努力用最小的代價實現最大的防控效果」。



習近平指出，常態化疫情防控以來，中國堅持「外防輸入、內防反彈」，不斷提升分區分級差異化精準防控水平，快速有效處置局部地區聚集性疫情，最大限度保護了民眾生命安全和身體健康，中國經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，充分體現了中國防控疫情的堅實實力和強大能力，充分彰顯了中國共產黨領導和中國社會主義制度的顯著優勢。

3月15日，吉林長春小區的防疫人員。（視覺中國）

習近平提到，要提高科學精準防控水平，不斷優化疫情防控舉措，加強疫苗、快速檢測試劑和藥物研發等科技攻關，使防控工作更有針對性。要保持戰略定力，堅持穩中求進，統籌好疫情防控和經濟社會發展，採取更加有效措施，「努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。」

習近平強調，堅持就是勝利。各地區各部門各方面要深刻認識當前國內外疫情防控的複雜性、艱鉅性、反覆性，進一步動員起來，抓細抓實各項防疫工作。「要始終堅持人民至上、生命至上，堅持科學精準、動態清零，儘快遏制疫情擴散蔓延勢頭」。

國家主席習近平針對此輪疫情下指示。（AP）

會議指出，近期全中國本土聚集性疫情呈現點多、面廣、頻發的特點。要壓實屬地、部門、單位、個人四方責任，落實早發現、早報告、早隔離、早治療要求，從嚴從實開展防控工作，加強對疫情重點地區的防控指導，快速控制局部聚集性疫情。

會議強調，要保持民眾正常生產生活平穩有序，做好生活必需品生產供應，保障好民眾就醫需求。要加快疾控體系改革，擴大重點人群監測覆蓋面，完善多渠道監測預警機制，全面提升疫情監測預警和應急反應能力。要壓實口岸地區防控責任，充實口岸防控力量，健全常態化防控機制，補齊短板弱項，築牢外防輸入防線。要加強學校等重點場所常態化防控，壓實主體責任，做實做細防控措施和應急預案。

會議要求，要加強組織領導，克服麻痹思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，以時不我待的精神抓實抓細疫情防控各項工作。疫情較為嚴重的地方，黨政主要領導和各級領導幹部要把防疫工作放在第一位，盡鋭出戰，決戰決勝。要強化督查問責，對失職失責導致疫情失控的要立即依紀依規查處，嚴肅問責。