疫情｜內地專家：Omicron臨床症狀較流感輕　「越來越像感冒」

內地的新冠肺炎疫情持續，全國28個省份自3月以來已錄得超過1.8萬宗陽性感染者，其中無症狀感染者及輕型個案佔大部分。

北京地壇醫院副院長、中國新冠肺炎醫療救治專家組成員蔡榮猛認為，Omicron引發的症狀更像感冒，肺炎方面的症狀很少。



內地周二（15日）推出第九版「新冠肺炎診療方案」，提高了患者入院門檻、降低出院門檻，其中輕型個案不再需要住院。全程參與制定診療方案的蔡榮猛認為，之前所有的病人、陽性感染者都要送到定點醫院，這對醫療資源的佔用非常大。加之現時中西醫結合治療越來越成熟，所以基於這些變化，第九版的診療方案有了很大改變。

蔣榮猛又指，2021年開始，中國由境外輸入引起的本土疫情大概有30多次，大多數都是Delta感染，經過後期總結，大部分本土個案都是輕症，重症比例很小。而根據數據顯示，Omicron引發的重症率是Delta的十分一。

蔣榮猛說，Omicron引發的臨床症狀與流感不同，「應該說越來越像感冒」，甚至症狀較流感還要輕。「我們醫院收治了400多個感染者，絕大部分症狀都非常輕，沒有發燒超過三天的，也沒有重症病人。」