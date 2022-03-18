疫情｜江蘇女健康碼變紅嚇壞保安　一查竟因地址填錯「阿富汗」

因應新冠肺炎疫情，內地不少場所和小區皆要求出示行程碼和健康碼，然而江蘇南通一名李姓女子近日欲就餐時，出示的健康碼卻是紅碼，嚇得商場保安趕緊報警。令人忍俊不禁的是，事件證實為誤會一場，之所以是紅碼，竟是因為李女大意在地址一欄填了「阿富汗」。



李女當時駕車到圓融廣場，並接受例行檢查，結果健康碼顯示是紅色，然而她竟在被要求配合接下來處置的過程當中，駕車逃離了現場。很快，民警就根據保安所提供的信息查出李女身份，並立即把她傳喚到派出所。

李女起初也搞不懂為什麼自己的健康碼會變紅，後來民警把其手機拿過來一看，才得知問題在哪。據學田派出所教導員劉伍益介紹，李女近一段時間未對健康碼進行更新登記，在填寫期間，她因疏忽大意，在地址一欄填了「阿富汗」地區，遂導致紅碼。

據悉，如像李女般因填錯信息而導致紅碼，需在規定時間內到定點醫療機構接受核酸檢測兩次，如結果皆是陰性，健康碼才能變成綠色。劉伍益就在此提醒市民，疫情防控期間，在填寫個人行程以及健康碼期間，必須仔細核對校驗，對自己及社會大眾負責。