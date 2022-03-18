疫情｜內地增4130宗本土個案吉林佔逾半　廣東錄34宗香港輸入個案

內地的新冠肺炎疫情嚴重，據國家衛健委通報，昨日（17日）內地新增本土確診病例2388宗；另新增本土無症狀感染者1742宗，合共4130宗，較前一日的2400餘宗回升。吉林省繼續為疫情重災區，共有2626宗本土個案佔最多；廣東有135宗本土個案，其中深圳佔105宗；上海有260宗本土個案。



新增本土確診病例方面，為吉林1834宗，其中吉林市1210宗、長春市595宗；福建113宗，其中泉州市111宗；廣東74宗，其中深圳市69宗、東莞市4宗、珠海市1宗；天津61宗；山東61宗；上海57宗；遼寧46宗；陝西33宗；河北24宗；黑龍江16宗；甘肅16宗；浙江13宗；重慶10宗；北京7宗；內蒙古7宗；雲南5宗；江蘇4宗；江西2宗；湖南2宗；廣西2宗；河南1宗。含24宗由無症狀感染者轉為確診病例（福建6宗，天津5宗，內蒙古3宗，山東3宗，廣東3宗，浙江2宗，雲南1宗，甘肅1宗）。

新增本土無症狀感染者方面，為吉林792宗；上海203宗；河北193宗；山東162宗；福建83宗；遼寧79宗；廣東61宗，其中深圳市36宗、東莞市25宗；江蘇47宗；黑龍江35宗；雲南25宗；廣西20宗；浙江10宗；甘肅10宗；重慶6宗；江西5宗；安徽4宗；內蒙古3宗；天津2宗；北京1宗；四川1宗。當日轉為確診病例37宗，其中境外輸入13宗。

就新增本土確診和無症狀較多，上海官方發布回應，表示昨日報告的確診病例和無症狀感染者，除了在隔離管控中發現外，主要是從近期的核酸篩查中主動發現的。

此外，昨日新增境外輸入確診病例73宗及無症狀感染者162宗，多地繼續錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有34宗，上海有5宗。