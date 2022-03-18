疫情｜吉林疫情由境外病毒引起　已進入平台期新個案將有下降趨勢

據國家衛健委通報，吉林省周四（17日）新增2626宗本土感染，包括1834宗確診個案及792宗無症狀感染者。其中，吉林市本輪疫情截至同日24時，已累計報告9998宗感染。

據《人民日報》報道，針對吉林省疫情為何如此嚴峻，以及源頭問題，吉林省傳染病防控首席專家、吉林省疾控中心應急辦主任趙慶龍作出解答。



趙慶龍表示，吉林省疫情是由新的境外輸入新冠病毒，造成了本地的、大範圍的傳播。（人民日報）

趙慶龍表示，根據流行病學調查情況顯示，吉林省本輪疫情為Omicron變異株BA.2金華分支，且二月下旬進入吉林，發現時已出現社區傳播。而疫情進入學校後，加速傳播導致學生感染人數眾多。此外，本輪疫情最開始在農村地區發生，農村地區人員交流比較頻繁等情況亦加速了疫情的傳播。

至於本輪疫情的源頭，趙慶龍說，吉林省的本次疫情要存在兩條傳播鏈。第一個是琿春市2月28日對高鐵乘客「落地即檢」時發現；第二個是吉林市在主動就診人員中發現，經過基因測序顯示，在吉林省發現的病毒毒株與某國上傳過相關病毒的基因序列一致。因此，這證明吉林省疫情是由新的境外輸入新冠病毒，造成了本地的、大範圍的傳播。

而吉林省疫情走勢將如何發展，趙慶龍表示，3月14日新增感染人數已達到最高水平，高峰期後會進入平台期，即是在人員篩查中不斷發現新的個案，而平台期之後，就會出現報告個案數明顯下降的趨勢。下一步將繼續做好精準的流調排查工作、加快核酸檢測的進度、科學精準做好學校防控、全力確保物資供應充足等工作。