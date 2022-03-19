6萬人參與還價「0元買手機」失敗？ 拼多多：消息不實貨已送達

3月19日「全網等拼多多一個回應」登上微博熱搜第一。據了解，。3月17日，內地直播平台鬥魚遊戲主播「超級小桀」發起拼多多「砍一刀」換手機的活動，該活動號稱可以「最終砍到0元」換取心儀商品，他號召粉絲一起參與，6萬人耗時兩個多小時未能砍價成功。



此事引發內地網民熱議，19日拼多多出面回應，強調遊戲主播「超級小桀」發起的活動實際上沒有6萬人參與，且砍價物品已經送達。拼多多表示，會完善活動流程和規則。



據《澎湃新聞》報道，日前拼多多發起活動「砍一刀」，可以透過邀請親朋好友24小時一同砍價的方式換取心儀的商品，最低可以將商品砍到0元。遊戲直播主「超級小桀」3月17日12點52分開團砍價一款價值「2099元的vivo手機」，直播裡人數一度達到6萬人但2個小時後仍未砍價成功，引發網民熱議。

網民指出，拼多多的「砍一刀」惹議，原因就是初期砍價容易，但越往後越難。此外，由於無法看清楚有多少人參與砍價，砍價金額又是如何計算，引發網民疑慮。

「超級小桀」透露，自己在3月17日下午1點到3點在直播間發起在拼多多「砍一刀」換手機的活動，當時有6萬多人在直播間里觀看，但具體的砍價人數並不確定。「我估計至少有幾千人，但具體的數據只有拼多多後台才能顯示。」他提到，自己在直播結束後才在下4時40分收到砍價成功的提示，距離他結束直播時間已經接近兩個小時。

由於拼多多此前發生員工猝死，官方回應不當的爭議，此次爭議再次快速延燒。（延伸閱讀：拼多多稱23歲女員工猝死是「用命換錢」 刪文辯稱是謠言遭打臉）19日拼多多對此回應稱「砍價失敗消息不實」，活動信息顯示，該博主3月17日下午4時40分已砍價成功，平台已根據活動規則，向其帳號發送了特製優惠券用以領取該款商品，商品已於3月18日上午9時27分發貨。

拼多多提到，該博主所稱「幾萬人參與砍價」也是不實消息。博主直播期間已公開說明，自己是向其QQ群友發出幫砍邀請，並非幾萬名觀眾實際參與了砍價。事實上，關於砍價人數，傳言經歷了多重演變，從「上千」逐步演變為「幾萬」、「6萬」、「7萬」。但拼多多仍舊未公布實際多少人參與砍價。

「超級小桀」則對《澎湃新聞》表示，自己是第一次嘗試在直播間進行發起砍價活動，並未想到會引起巨大的反響。「我期待拼多多可以公佈更清晰的砍價規則和流程，告訴我具體的數據，到底多少人參與了砍價，最後是怎麼砍價成功的，這並不只是我一個人的疑慮。」他表示。

拼多多則稱「一單砍價成功的案例，卻在某種蓄意推動下，成為與事實完全相反的熱搜、熱議話題，進而混淆輿論視聽。公司法務部門已完成相關證據保全。」拼多多稱，未來平台將進一步完善活動流程和規則，優化活動指引，提升活動體驗。