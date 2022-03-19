真．順手牽羊｜村支書假冒警員偷農民羊隻　訛稱：幫羊做核酸檢測

3月14日，河北省滄州任丘市農民陳天賞在任河間市卧佛堂鎮附近放羊時，被卧佛堂鎮常村黨支部書記兼村委會主任常海兵等9人組成的巡邏隊發現，該巡邏隊以「給羊做核酸」為名將一隻羊帶走。事後，陳天賞向公安機關報警。公安機關已依法立案偵查，9名涉案犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。而常村黨支部書記常海兵已被開除黨籍，並責令其辭去村委會主任職務。



3月14日河北省農民陳天賞稱，當天他下午2時出門去放羊，臥佛堂派出所人員開著警車，「捉了我一個羊，說要去做核酸檢測的。也不給我留電話，究竟是吃肉的還是怎麼回事我不知道。」他批評，「這簡直就是胡鬧，是土匪，羊做什麼核酸？」該短片上傳網絡後，引發網民熱議，更一度衝上微博熱搜。

而後陳天賞向公安機關報案。據調查，捉走陳天賞羊隻的人並非臥佛堂鎮派出所人員，是由卧佛堂鎮常村黨支部書記兼村委會主任常海兵等9人組成的巡邏隊，他們穿著服裝是治安服也並非警服，9人分別乘坐巡邏車和黑色三菱牌越野車，巡邏至河西村發現陳天賞在放羊，並對他說基於疫情防控要求，勸其離開，並問他「羊做過核酸沒？」之後順手帶走了一隻羊。

3月15日，臥佛堂鎮透露在調查過程中，常村黨支部書記常海兵付給陳天賞2,600元。農民陳天賞表示諒解。但內地許多網民則抨擊若非事情曝光，村支書根本不會賠償，希望徹底調查事件，懲處官員。

經查，該涉案人員駕駛仿冒警車，冒充派出所巡邏人員，侵害群眾利益，性質極其惡劣；鄉鎮黨委和公安機關對此事也負有管理責任。經河間市紀委監委研究，決定對常村黨支部書記兼村委會主任常海兵給予開除黨籍處分，責令其辭去村委會主任職務，對常志給予留黨察看處分，責令張有恆辭去村委會委員職務。

此外，對卧佛堂鎮黨委書記王海軍進行誡勉談話，給予卧佛堂鎮包聯常村工作的鎮人大副主席畢業超黨內警告處分；對河間市公安局分管派出所工作的副局長李猛進行誡勉談話，給予原任卧佛堂鎮派出所長王朝暉黨內嚴重警告處分並免去現任職務，給予現任卧佛堂鎮派出所長張俊良黨內警告處分。