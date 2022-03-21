深圳解封｜封城影響生活　在深台人：增萬宗能理解66宗真有必要？

深圳3月14日至20日期間實行全員三輪核酸檢測，全市巴士、地鐵停運，全市實行封閉式管理等「半封城」措施，是疫情發生以來，內地一線城市寄出最嚴格防疫措施。

深圳市20日下午宣布，基本實現社會面動態清零，今（21日）起全市恢復生產生活秩序，公交、地鐵全面恢復運行。此前，《香港01》採訪深圳居民，大都表態支持防疫政策，網絡上對於嚴格的防疫政策也多表支持，在深圳工作超過3年的台灣人小涵（化名）則有別的看法。小涵提到，深圳人口超過1250萬人，3月13日深圳僅新增66例就封城，「若超過萬例封城可以理解」，小涵認為封城生活層面影響甚鉅，需要再思考。



深圳台人疑問：66例就封城 防疫措施是否太嚴？

今年29歲的小涵在廈門、深圳工作多年，疫情兩年以來自己往返兩岸，最長隔離經驗是21天，「核酸檢測、抽血」都做過，但對於此次深圳封城的決定，她持有不一樣的看法。小涵認為66例就封城，「以深圳1,259萬人口來說，有點小題大作」，深圳的嚴格防疫措施在香港也引發「是否效仿」討論。

小涵提到，「若是像香港一樣每日新增超過2萬例，要天天核酸檢測我也沒有意見，但66例，每24小時就要做一次核酸檢測，對生活影響很大。」

小涵介紹，在13日宣布形同「封城」的防疫政策後，就須每24小時做一次核酸檢測，讓健康碼維持綠碼。她提到，深圳現在統一都用「粵康碼」，粵康碼支援港澳台人士使用。不過這次封城後，小涵指出深圳市要求去任何地方都要掃碼，但她發現粵康碼下的「打卡」小程序需要有內地的身份證，並不支援台胞證使用。

除了在快速且嚴格的封城決定推出前，部分配套未跟上外，生活物資等物品短缺也是一個問題，此前深圳超市菜被搶購一空的新聞成為焦點。小涵提到，這七天除了叫外賣也會自己煮飯，但她提到，封城兩天後．自己所在的龍華區超市就買不到菜了，外賣的店家也開始減少，讓她一度有點擔心，所幸7日後順利解封。

小涵提到，自己願意配合防疫政策，如果疫情嚴重，「像是香港每日超過2萬例，要我每天做核酸檢測，我沒意見。」但對於深圳此次封城，小涵認為可以再思考。而一直期待能跟香港通關的她也遺憾地說，目前通關路感覺遙遙無期，自己特別想念香港的小熊餅乾（Jenny Bakery）。

深圳解封｜內地湧批港聲 90後女白領：深圳是開放城市不怨任何人

內地本輪疫情 清零與共存之間

新冠肺炎疫情已持續2年多時間，國家衛健委高級別專家組成員、中疾控流行病學前首席科學家曾光2月28日曾發文指出，中國在不久的將來，定會在合適的時間點，展示「中國式與病毒共存」的路線圖。（延伸閱讀：中國式病毒共存｜學者估內地今年重開邊境 港漂：曾樂觀今已心淡）

「中國式與病毒共存」一度引發熱議，有觀點認為這代表中國將放棄「動態清零」路線，不過隨即國家衛健委提到，「堅持動態清零方針不變」。3月開始內地新一波疫情，累積確診已突破2萬，更時隔一年出現死亡案例。17日中共中央總書記習近平17日首度對內地本輪疫情指示，提到「用最小的代價實現最大的防控效果」。對此，彭博社則發表評論，稱習近平用字從「不惜代價」轉變為「最小代價」，顯示穩定增長為要務，外界對於內地防疫政策是否放寬展開討論。