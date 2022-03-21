疫情｜上海累計篩查逾3000萬人次　已增集中隔離治療點收治感染者

今日（21日），上海市舉行疫情防控工作新聞發布會。市衛健委主任鄔驚雷介紹，分析篩查出的陽性感染者後，發現重點區域的陽性感染者檢出率比非重點區域較高，同時有點狀、區域性的聚集現象。

近幾天，上海報告的陽性感染者數量較多。市衛健委表示，此現象是前期篩查工作的反映，上海已臨時增加集中隔離治療點加快收治感染者。



鄔驚雷介紹，為盡快發現潛在的傳播風險，上海市採用切塊式、網格化推進的方法，擴大篩查覆蓋面，盡快阻斷病毒傳播。繼3月16至17日開展重點區域核酸篩查後，上海市在各個街鎮進行風險評估分級，對不同風險級別的街鎮採取差別化處置手勢，實行分區分類篩查管控。

在3月18日至20日，上海市開展了部分重點區域的核酸篩查，同時對非重點區域的人員開展一次核酸篩查，累計篩查3000多萬人次。通過分析，重點區域的陽性感染者檢出率比非重點區域的要高，同時有點狀、區域性的聚集現象。上海市已對陽性感染者採取隔離治療或隔離醫學觀察措施。

為配合疫情防控，上海迪士尼度假區（包括上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園），以及上海東方明珠廣播電視塔今日起暫時關閉，恢復運營時間一旦明確將及時告知。

據上海市衛健委通報，上海昨日（20日）新增24宗本地個案和734宗無症狀感染，其中22宗確診病例和652宗無症狀感染者是在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。