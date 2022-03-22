東航MU5735空難｜遺物現平安扣紙條寫「歲歲平安」　網民：淚崩了

目前，東航客機MU5735的搜救工作正在進行。在墜機搜救區，救援人員發現了飛機殘骸及失聯人員的銀包、身份證、銀行卡等隨身物品，但尚未發現失聯人員。其中，一個寫著「平安扣」字的紙，引起網民注意，上面還可見「歲歲平安」、「健康長壽」等詞語，有網民說，看到這裡瞬間哭了。



據官媒央視報道，這是一張四周已被燒壞破損的紙張，有一些字也已經被燒掉無法看清，但可以看出的是，紙張上面所寫的是一段介紹平安扣的文字。

北京作家畢淑敏有一篇名為《平安扣》的散文，其中介紹寫道，「平安扣不著一字，外圈是圓的，象徵著遼闊天地混沌無限。內圈也是圓的，祈願我們內心的平寧安遠。」，與這張紙上的內容一樣。

墜機現場發現的「平安扣紙條」。（央視）

墜機現場發現的這張紙，雖然已被燒得殘破，但仍能看清上面的字：「平安扣，外圈是圓的，（象徵著遼）闊天地混沌。內圈也是圓的，（象）徵著我們內心的平寧安遠。平安扣整體圓滑順暢，寓意事事圓滿，事業一帆風順，家庭圓滿幸福。平安扣中平安兩字，寓意明確，象徵歲歲平安，扣住平安健康長壽，整體設計簡單大方，沒有繁瑣的雕刻設計，能把玉石最素樸的美凸顯出來，勾勒出人們（對）生活的企盼。」

如今，這張代表「平安」的殘破紙片出現在墜機現場，網友紛紛表示難過：「淚崩了」、「希望這張紙能保佑主人平安！」