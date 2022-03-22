東航MU5735空難｜7人同赴葬禮6人遇難　死者姊姊泣訴死裏逃生經過

中國東方航空波音737客機昨（21）日墜毀廣西，墜落瞬間呈現斷崖式垂直降落，目前全機132人下落不明。而機上有6人原本要到廣州參加親友喪事，怎料搭上飛機就出事。這6名遇難者的一名親友原本也同行，因沒搭上飛機幸運逃過死劫，但獨活的她崩潰哭喊：「妹妹在機上……」



東方航空一架波音737客機MU5735於昨（21）日下午在廣西墜毀，2分鐘急墜8000公尺，機上123名旅客及9名機組人員目前生死不明，救難隊員全力搜救中。

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針對飛機失事，東航黨組召開一級響應的應急安全會，至於事故原因，有待民航局最終調查結果。

沒想到，有一名女子成功逃出死劫。根據上海報業《界面新聞》報道，該名女子是在雲南邊境做生意的商人，她與另外6名親友共7人原本要搭上這班飛機，從昆明飛往廣州參加去世親友的追悼會，但她因為航班改簽，自行提前抵達躲過死劫。

而這6名遇難者，包括1名10多歲的少年、1名30多歲的男性、4名40多歲的女性，其中5人是雲南省臨滄市雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣人，另一位女性是貴州人。成功逃死劫女子難過地說，親妹妹就在飛機上，她也正在廣州等待航空公司的消息：「心情非常悲痛。」

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