為救妻女引社會關注　男子在廣西傳銷窩點跳樓身亡：願捐出遺體

廣西南寧青秀區上周四（18日）發生一起墜樓案件，48歲的四川籍顏姓男子從屋苑一棟樓頂跳下，當場身亡。 據內媒報道，顏男在跳樓前10分鐘，曾在微信朋友圈發出兩張手寫的「控訴書」，痛斥傳銷團夥誘騙、脅迫自己的妻女，認為只有以死才能引起社會重視，呼籲外界幫助其妻女，而他願意將自己遺體捐給社會。

顏男跳樓身亡的案發現場。（紅星新聞）

報道稱，顏男與妻子黎某結婚多年，育有一名年約20歲女兒，惟二人後來離異，黎某與懷疑是傳銷組織一名成員郭某成為情侶。據黎某哥哥透露，顏男跳樓前一晚曾在朋友圈發出尋人啟事，指黎某和女兒在2015年底被人誘騙脅迫至南寧，從事「1040陽光工程」（注：該活動被內地政府定性為傳銷），先後損失人民幣100萬元。顏男還稱，自己兩年前已經脫離出來，一遍打工賺錢，一邊救妻女，惟至今無果，希望引起各界重視。

事發當天上午7時左右，顏男再次在朋友圈發布兩張手寫的「控訴書」，詳述「疑犯郭某」誘騙妻女加入傳銷團夥的經歷，指郭某是直接逼死自己的罪魁禍首，又留下郭某傳銷窩點的詳細地址，說自己就在此樓頂跳樓，望切查處。

顏男跳樓後，大量警力趕到案發現場。當地公安機關民警其後證實，現場已經勘察完成，針對顏男自殺的事件沒有立案，但針對當地的傳銷活動，警方一直在立案清查。

據悉，顏男的女兒已被警方找到，目前留在派出所內。其前妻黎某依然沒有消息，親屬懷疑她被郭某轉移到廣州，但郭某表示同樣無法聯繫上黎某。

事件曝光後亦引起網民熱議：

「為甚麼不報警做這種傻事！？」 「隔著螢幕都感受到了他的無助、憤怒和不甘。」 「要以自殺的方式引起社會關注，真是這個社會的悲哀啊。」 「人間慘劇，希望引起行政機關重視，將所有傳銷人員繩之以法，解救死者妻女，還社會以公道。」

（紅星新聞）