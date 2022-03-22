東航 MU5735空難｜中國民航局：尚未發現倖存者　尚無法判斷肇因

周二（22日）晚上9時，國家應急處置指揮部在廣西梧州舉行新聞發布會，發布東航客機墜毀事件的相關調查進展，並回答相關問題。



中國民航局相關人員通報，東航MU5735航班於周一（21日）下午1時16分從昆明起飛，2時17分保持巡航高度8900米進入廣州管制區，2時20分管制員發現飛機高度急劇下降，隨即多次呼叫機組，但未收到任何回覆，2時23飛機雷達訊號消失，後經核實，飛機在廣西壯族自治區梧州市藤縣境內墜毀。

民航局稱，截至周二（22日）凌晨，搜救工作尚未發現倖存人員，公安部門已對現場進行了封鎖管控。

+ 2

民航局指，機上共有旅客123名（無外籍旅客），機組人員9名（飛行員3名，乘務員5名，安全員1名），截至目前，未發現機上倖存人員。事發飛機為2015年6月22日引進，截至事故發生時共飛行8986架次，總計18239小時。

暫無法判斷肇因 民航局：一旦查明即公布

民航局航空安全辦公室主任朱濤在會上表示，航空器事故調查是一項系統性工作，運輸類飛機結構複雜、系統集成度高，本次事故飛機損毀嚴重，調查難度很大。目前調查組正按照程序全面開展調查工作。以目前掌握的資訊，還無法對事故的原因有清晰的判斷。下一步調查組將全力以赴搜集各方證據，重點在事發現場飛行記錄器的搜尋，並綜合各方面資訊開展事故原因分析工作，深入全面查明事故原因，一旦調查工作取得進展，將在第一時間公布。

東航MU5735空難：中國東方航空公司3月21日一架波音737-800客機從昆明飛往廣州時，在廣西上空墜毀。客機出事時，機上載有132人。圖為廣州白雲機場劃出接待區，供機上乘客及機組人員的親人在此等候消息。（AP）

東航：起飛前符合適航要求

東航發言人在會上介紹，這架B737-800飛機編號是B1791，飛機機齡6.8年，起飛前符合適航要求。機組人員健康狀況良好、飛行經歷完備。該航班13:16從昆明起飛並正常飛行，14:21左右飛行至廣西梧州上空，地面監控系統顯示該飛機高度突變，並隨即失聯，發生墜毀。目前，東航正積極配合上級部門開展事故原因調查。

東航發言人說，當前的救援工作，一是密切關注旅客搜救情況，與當地政府緊密聯繫，隨時準備提供資源和運力保障，二是全力做好旅客家屬援助工作，開通援助熱線，通過各種途徑主動與家屬聯繫，盡快全面掌握旅客資料，24小時內與全部123名旅客的家屬取得聯繫，組建100多名家屬援助工作團隊，有序開展家屬援助工作，三是開展安全隱患大排查，全面加強檢查及環節管控，以最高標準確保航空運行絕對安全。