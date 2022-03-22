東航 MU5735空難｜多位家屬抵廣西　東航：已聯繫到全部旅客家屬

周二（22日）晚上9時，國家應急處置指揮部在廣西梧州舉行新聞發布會，發布東航客機墜毀事件的相關調查進展，並回答相關問題。東航雲南有限公司董事長孫世英新聞發布會上表示，東航已在24小時內與全部123名旅客的家屬取得聯繫，選派了160多位援助專家組建工作團隊，有序開展家屬援助工作。



內媒指出，已有多位旅客家屬趕往廣西藤縣，希望第一時間瞭解事件經過。藤縣多家酒店已於3月21日起暫停對外營業，將用於接待東航空難事件相關工作人員以及乘客家屬。



3月21日14時38分，計劃由昆明飛往廣州的東方航空公司MU5735航班，在廣西梧州市藤縣境內墜毀，機上載有乘客123人、機組人員9人。央視22日報道，在東航MU5735航班墜毀的現場，救援人員已建立前線指揮部，墜機現場明火已撲滅，發現了遇難者遺體。

廣西藤縣多家酒店已於3月21日起暫停對外營業，被安排為MU5735航班乘客家屬的臨時接待酒店，已有多名旅客家屬抵達藤縣並入住酒店。（中新社）

《中國新聞網》指出，3月22日，廣西藤縣多家酒店已於3月21日起暫停對外營業，已被安排為MU5735航班乘客家屬的臨時接待酒店，已有多名旅客家屬抵達藤縣並入住酒店。當地亦設有應急服務隊接待家屬。



乘客家屬雷佳榮接受《中國新聞網》採訪時表示，一聽聞航班失事「我們21日連夜驅車從湖南永州趕到廣西藤縣，希望第一時間瞭解事件經過。」雷佳榮指出，自己的外甥女婿劉志宏，是失事航班的一名旅客。「我們當天下午4點多得到消息，確認劉志宏搭乘的正是這趟失事航班後，我們立即趕過來。」

據雷佳榮介紹，劉志宏剛滿30歲，與其外甥女剛結婚半年，老家在雲南昆明，工作單位在廣州，是當地一家企業的財務總監，他當天搭乘這趟航班預計要返回工作地點。22日凌晨零點40分左右，雷佳榮等4名家屬抵達航班失事地點藤縣，當地相關工作人員安排家屬們入住接待酒店，並送來餐食。22日16時，其他4名家屬也抵達藤縣。

除酒店用做接待旅客外，在藤縣動車站，藤縣交通運輸局組織了一個10人應急服務隊，並臨時設置「家屬通道」，由專人專車安排了3輛公交車和兩輛汽車負責航班乘客家屬接駁諮詢等服務。

除家屬安置工作外，搜救仍在持續，但目前尚未發現倖存者。據了解，梧州藤縣已啟用一家定點醫院，組建200多人的專科隊伍做好應急救治准備。廣西各地首批心理專家50餘人陸續趕到，隨時準備對家屬進行心理疏導。

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東航21日發布公告指出，飛機失事後，公司立即啟動應急機制，派出工作組趕赴現場，並已開通家屬應急援助專線。22日，冬航雲南有限公司董事長孫世英新聞表示，東航已在24小時內與全部123名旅客的家屬取得聯繫，選派了160多位援助專家組建工作團隊，有序開展家屬援助工作。

截至22日凌晨，民航局稱，搜救工作尚未發現倖存人員，公安部門已對現場進行了封鎖管控。



民航局指，機上共有旅客123名（無外籍旅客），機組人員9名（飛行員3名，乘務員5名，安全員1名），截至目前，未發現機上倖存人員。事發飛機為2015年6月22日引進，截至事故發生時共飛行8986架次，總計18239小時。