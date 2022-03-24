疫情｜內地增4732宗本土個案吉林佔逾半　上海繼續錄得近千宗

內地的新冠肺炎疫情嚴重，據國家衛健委通報，昨日（23日）內地新增本土確診病例2010宗；另新增本土無症狀感染者2722宗，合共4732宗。

在疫情重災區方面，其中吉林省共有2601宗本土個案；上海錄得983宗本土個案。廣東則有16宗本土個案，其中深圳佔9宗。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月22日又檢測3名跨境貨車司機核酸檢測陽性。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有36宗，上海有8宗，四川有10宗。



內地新增本土確診病例方面，吉林1810宗，其中長春市1280宗、吉林市512宗；福建69宗；天津29宗；山東16宗；江西12宗；黑龍江10宗；河南10宗；遼寧9宗；河北8宗；廣東8宗，其中深圳市5宗、茂名市1宗、東莞市1宗、中山市1宗。

湖南7宗；北京4宗；上海4宗；浙江4宗；甘肅4宗；江蘇3宗；四川1宗；雲南1宗；陝西1宗。其中含50宗由無症狀感染者轉為確診病例。

內地新增本土無症狀感染者方面，上海979宗；吉林791宗，其中吉林市531宗、長春市253宗；河北229宗，其中廊坊市143宗、唐山市86宗；山東170宗，其中濱州市149宗；福建162宗，其中泉州市157宗；遼寧134宗；江西87宗。

天津48宗；黑龍江27宗；甘肅25宗；江蘇16宗；雲南15宗；安徽8宗；廣東8宗，其中深圳市4宗、東莞市3宗、茂名市1宗；廣西8宗；河南5宗；內蒙古4宗；浙江3宗；陝西2宗；湖北1宗。

深圳口岸3名跨境貨車司機核酸檢測陽性

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月22日又檢測3名跨境貨車司機核酸檢測陽性。新增的核酸檢測陽性的跨境司機從深圳灣、皇崗口岸出入境。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、珠海、中山、江門等，一共有36宗，其中深圳佔20宗。

上海方面，昨日有8宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。四川方面，昨日有10宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。