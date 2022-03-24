新冠疫苗｜研究指這類疫苗第四針效果差　籲「加料」助免疫更持久

澎湃新聞周三（23日）報道，隨著Delta、Omicron等新冠變異株的相繼出現，內地基於原始病毒株開發的新冠疫苗受到了巨大挑戰。如何提高新冠疫苗保護力，尤其是針對變異毒株的防護效果，已經成為迫在眉睫的問題。

報道訪問的多位疫苗研發領域專家表示，可以在現有滅活疫苗加入新型佐劑，「加料」提高免疫持久性。



據報道，目前已有的多個研究表明，接種兩劑新冠疫苗後，疫苗誘導的免疫反應會在6個月內迅速減弱，因此目前全球已有包括中國在內的多個國家開啟了新冠疫苗加強針工作。在中國上市較早的滅活疫苗依然是國內新冠疫苗接種主力，除了開發全新其他路線的新冠疫苗，許多人也在考慮滅活疫苗未來能否應對新冠變異株的考驗。

新研究顯示，隨著時間的推移，對於一些接種第三針6個月後的人來說，他們的感染風險還是在增加。2月21日，預印本平台MedRxiv發布了中山大學附屬第一醫院四劑滅活新冠疫苗的初步臨床試驗。研究者選取了38位接種第三針6個月後，自願選擇接種第四針的醫護人員，接種的是國藥疫苗。

圖為2022年1月8日，北京地鐵四惠站一有關接種疫苗的公益海報。（視覺中國）

研究指出，接種6個月後，第3針疫苗的保護力大幅衰減。對比38人接種第3針2週和26週後體內的中和抗體幾何平均滴度（GMT），對新冠病毒原始株保護力衰減85%，對新冠病毒變異株Omicron保護率衰減53%。

研究團隊認為，免疫應答不會隨著接種次數的增加而不斷提高，因此反復接種疫苗不是應對Omicron及將來可能出現的其他變異株的有效策略。開發一種具有更多不同抗原表位、能夠誘導中和抗體對抗變異株的新型疫苗才是未來新冠疫苗「加強針」的發展方向。

加入新型佐劑 滅活疫苗新出路？

依生生物董事長兼課題負責人張譯表示，能夠對抗變異株的新型疫苗必須解決兩個問題：一是抗原設計，二是選擇新型佐劑，兩者缺一不可。在清華大學藥學院院長、全球健康藥物研發中心主任丁勝看來，加入新型佐劑也是解決目前國產新冠滅活疫苗保護力不足的有效手段，考慮到國產滅活疫苗目前已經具備量產能力，在現有滅活疫苗基礎上改善，有利於效力更高的疫苗盡早上市。

丁勝說，中國目前已經上市的新冠滅活疫苗和和部分蛋白疫苗對於細胞免疫的能力不足，以及疫苗保護力持久性不強是當前面臨的主要問題；加入新型佐劑可以提高抗體的水平，同時也可以讓新冠滅活疫苗具備更持久的細胞免疫能力。其認為，「滅活疫苗並不是沒有新出路」，國外已經有研究表明加入新型佐劑的滅活疫苗保護效果確實會更好。

張譯表示，加入新型佐劑對於提高新冠疫苗的保護效果在其他國產疫苗中也得到了驗證，他們研發的重組蛋白新冠疫苗就加入了新型的皮卡佐劑；除了快速起效外，免疫持久性也是皮卡佐劑疫苗的特點之一，他們在2020年5月用皮卡重組蛋白新冠疫苗免疫的動物已獲得600天高水平抗體保護，馬上達到2年，抗體滴度仍保持較高水平，且能有效對抗Omicron變異毒株。