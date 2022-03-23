上海疫情｜小區封鎖癌症晚期病人無法化療　家屬雨中跪地哭求放行

大陸多地因疫情進入「封閉」亂象頻傳，繼吉林4歲女童喪命、山東癌末老人送醫被擋後，上海也傳出癌末病患因封鎖無法就醫，一名婦人冒雨跪地喊「救救我老公」，懇求工作人員放行，引發爭議。



綜合陸媒報道，上海徐匯區楓林街道振興小區幾百名重症患者，因小區封閉、醫院停診無法就醫。爆料人士指出，小區臨近上海腫瘤醫院，這裡住著很多看病的患者。

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一位癌症晚期病人叫救護車沒醫院接收，家屬跪在居委會門前求助，崩潰哭喊「我老公是直腸癌晚期了」、「我求求你們救救他吧」、「求求你們幫我約下醫生」，並表示只要有醫生肯接收他們，他們就會離開。還有患者家屬稱，家裡的患者化療已經停了7天。

對此，上海當局表示，目前已安排腫瘤醫院周邊封控小區需要化療的病人去大華醫院做置管維護，大華醫院的護士在腫瘤醫院接受過嚴格培訓，腫瘤醫院會主動對接，隨時提供幫助。

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