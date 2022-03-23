疫情｜杭州郵政管理局：對順豐中轉場疫情涉事企業立案調查

浙江杭州餘杭區仁和街道順豐中轉場早前發生新冠疫情，杭州市郵政管理局周三（23日）發布通告稱，郵政管理部門在處置過程中發現涉事企業涉嫌存在違反郵政業法律法規等行為，市郵政管理局本月13日依法對其立案調查，目前案件調查工作正在進行中。順豐集團尚未回應。



本月17日，杭州市疫情防控工作新聞發布會通報，「0309餘杭疫情」病例高度集中在餘杭區仁和順豐速運中轉站，截至當日12時全市累計報告51宗確診病例及7宗無症狀感染者。

案件通報。 （杭州市郵政管理局網站）

而在13日，杭州市衛健委副主任王旭初表示，餘杭疫情所有關聯病例屬同一傳播鏈，較大可能是物流企業內被污染的境外物品引發操作工感染，通過人傳人造成後續傳播；一些被污染的快遞物品被配送到其他快遞網點，造成後續部分非順豐物流快遞人員的感染。他又稱，該物流園區中的環境物表採樣顯示外環境污染嚴重，工作人員個人防護不到位，彼此接觸較頻繁，在已被隔離的員工中仍有續發病例的可能性。

15日，浙江召開疫情防控工作新聞發布會，會上介紹，涉事順豐速運中轉場的主要功能，是對快件進行分揀處理，並不直接與快遞用戶接觸。爆疫後，郵政管理部門立即關停場地，督促順豐安排各地寄往浙江的快件通過其他分撥場地進行中轉，並嚴格按照防控要求進行消殺。而疫情防控指揮中心已向相關快件收件人發出提示短信，省內也已基本完成收件人核酸檢測；未有報告顯示有用戶因這批快件造成感染。浙江省郵政管理局副局長王德奔表示，快遞企業落實消殺制度後，包裹外包裝是安全的。