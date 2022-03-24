東航MU5735空難｜搜救區擴大10倍　第二個黑盒信號發射器或已受損

3月21日，東航MU5735航班在廣西梧州墜毀。經連日搜索，失事客機的駕駛艙話音記錄器昨日（23日）被尋回，並送往北京修復譯碼。

搜救工作仍然持續，但當地降雨導致土地更加泥濘，搜救工作難度加大。《央視新聞》報道，目前仍處於72小時黃金救援時間內，搜索區域相比核心區擴大超10倍。有專家分析，第二個黑盒的信號發射器可能受損，現場無法搜尋到黑盒的定位信號。



目前，搜索區域相比核心區已擴大超過10倍。（影片截圖）

據介紹，波音737-800型號飛機裝有兩個由美國Honeywell公司生產的黑盒，其中一個是數據記錄器（FDR），安裝在客艙尾部，在引擎啟動時開始記錄至引擎停機為止，記錄時長約25小時。FDR會記錄高度、速度、航向、俯仰角、滾轉角、垂直速度以及機組的操作如駕駛盤桿量、油門等重要參數。

另一個是駕駛艙話音記錄器（CVR），安裝在貨倉尾部，在飛機通電時開始記錄，斷電後停止記錄。CVR會記錄四個通道聲音，分別是機長通道、副駕駛通道、備用通道、環境聲音通道，記錄時長約2至3小時。

黑盒可以抵抗高過載衝擊撞擊（3400g，6.5毫秒)，耐高溫（1100度持續60分鐘火燒）、耐海水浸泡（30天）等特性，不易損毀，可以在事故發生後協助分析飛機狀態、機組操作情況以及在駕駛艙面臨的狀況。

央視報道指，專家在現場無法搜尋到黑盒的定位信號，認為第二個黑盒的信號發射器可能受損。（影片截圖）

昨日，搜索人員在墜機現場尋回駕駛艙話音記錄器。西北工業大學航空學院副教授郭慶指出，黑盒的解讀時間要根據飛機的墜毀嚴重情況而定，有可能幾天，也有可能數個月，一般由專業的民航事故調查機構解讀，涉及多方力量。

郭慶表示，黑盒的主要功能是提供飛機的多項數據記錄，而非定位功能，因此其定位功能並不強，通常只是發出脈衝信號。隨着時間推移，黑盒發射信號的強度會隨電量的消耗而逐漸減弱，時間愈久，搜尋黑盒的工作愈難。

值得一提的是，此次東航飛機失事的地點在山區，在地形複雜、叢林密布的地方尋找只有小型速遞紙箱大小的黑盒，無異是加大了搜索難度。