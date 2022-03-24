MU5735空難｜逾百名心理專家對家屬進行疏導　義工提供一對一服務

3月21日，東航MU5735航班在廣西梧州墜毀，機上載有乘客123人、機組人員9人。搜救工作尚未發現倖存人員，當局昨日（23日）晚上又表示已發現有部分飛機殘骸和人體組織碎片，已移交調查工作組。

大批機上旅客的家屬已赴當地了解救援情況。據央視報道，事故發生後，首批心理專家50餘人趕赴事故現場，梧州市組織70名心理醫生待命，隨時準備對到梧州的家屬進行心理疏導，並安排義工對家屬進行一對一的服務。



廣西藤縣多家酒店已於3月21日起暫停對外營業，被安排為MU5735航班乘客家屬的臨時接待酒店，已有多名旅客家屬抵達藤縣並入住酒店。（中新社）

中國疾控中心精神衛生中心副主任，北京大學第六醫院主任醫師馬弘表示，在巨大的突發災難面前，相關人員以及家屬出現悲傷、焦慮、失眠、情緒激動等狀況是正常的心理應激反應，陪護人員不僅要做好生活上的保障，還要做好心理干預。

馬弘又建議，媒體及個人在當下關於墜機事件的報道和傳播中要格外注重給予當事人尊重和愛護。在這個時候大家一定要從官方、從正確的渠道來獲取信息，對沒有依據的信息或者圖片進行傳播會非常擾亂在場人員，特別是失聯人員親屬的心情，甚至會是一種很大打擊。

此外，此次空難事件也引發了許多民眾對於飛行安全的恐慌情緒。對此馬弘認為，從統計角度看，飛機依舊是很安全的交通工具，航空災難也是極小概率的事件，民眾不必過度恐慌。