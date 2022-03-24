東航MU5735空難｜國務院安委辦：立即開展民航安全隱患排查

東航MU5735航班在廣西梧州境內墜毀，日前，國務院安委會辦公室、應急管理部聯合印發通知，要求各地區、各有關部門和單位以是次事故為警示，全面排查整治各行業領域安全隱患，堅決遏制重特大事故發生。通知要求，要立即開展民航安全隱患排查。



通知要求深入排查安全思想認識、專業隊伍建設、規章標準執行、安全管理鏈條、安全保障能力、安全責任落實等方面存在的問題，及時整改到位，確保動態清零。對於問題突出的及時採取行政處罰、行政約見、進駐督導、典型曝光等措施，壓緊壓實企業主體責任。要督促各航空運輸企業按照「從根本上消除事故隱患，從根本上解決問題」的要求，建立健全重點風險管控機制，提高全鏈條、全過程風險防控能力，確保航空運行絕對安全，確保人民生命絕對安全，堅決守住民航安全生命線。

通知又強調，要舉一反三全面排查整治重大安全風險。緊緊扭住遏制重特大事故這個牛鼻子，深入研判大宗商品價格上漲、重大項目集中開工、交通旅遊等收入大幅下降、製造業成本上升等帶來的安全風險，突出易導致群死群傷的重點單位，及時採取有力有效管控措施。

東航MU5735航班周一（21日）在廣西梧州境內墜毀，失事客機兩個黑盒（又稱「黑匣子」）中的一個已於周三（23日）尋回，破損嚴重。據了解，以往重大空難初步調查報告最快出爐時間以月計，而最終報告出爐或在事故一年甚至數年後才公布。

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