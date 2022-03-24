中國太空站科學實驗進展順利　兩實驗艙年內升空將支持大規模研究

作為中國載人航天工程空間應用系統的總體單位，中科院空間應用中心承擔著中國太空站科學研究的規劃和組織等，太空站上的所有科學實驗櫃也在此集成、聯試。

目前，太空站科學實驗進展順利，即將發射升空的兩個實驗艙，將支持大規模科學研究。



據介紹，空間應用系統在中國太空站天和核心艙部署了無容器材料科學實驗櫃、高微重力科學實驗櫃等兩個大型研究設施。發射至今，順利完成功能測試，獲取高質量的在軌測試和應用數據，並開展了測試試驗。

中國載人航天工程空間應用系統核心艙總體主任設計師于喜河表示，首批的實驗項目包括半導體光電子材料、特種材料等樣品已運往太空站，將陸續開展實驗。

今年，中國太空站的問天實驗艙和夢天實驗艙將發射升空，並搭載大量的科學實驗設施。太空站建成後，將在空間生命科學與人體研究、微重力物理科學、空間天文與地球科學、空間新技術與應用等4個重要領域開展1000多項研究項目，更可支持空間生命、空間材料、基礎物理、燃燒等科學實驗研究。

中科院空間應用中心應用發展中心主任張偉介紹，兩個實驗艙的各個實驗櫃研製進展非常順利，目前在和艙段進行聯調聯試。

張偉表示，實驗艙設有2個生命科學領域的實驗櫃，其一是生物技術實驗櫃，會從微生物、細胞、植物、動物進行全方面的研究；另一個是小型生態系統，包括魚、微生物、藻類等，「希望能來揭示我們在太空生態系統的一些基本規律，為我們未來人類在太空的長期生存奠定一些基本的基礎」。

他透露，懷柔科學城的太空實驗室地面實驗基地，未來將與太空站形成天地一體的鏈路，能夠實現地面的預先研究和天地的比對實驗，「通過天地一體化的研究，能夠促進我們更多的成果產出」。

此外，中國載人航天工程積極開展太空站國際合作。目前，中國與歐空局有10個太空站合作項目正在進行。另外，中國與聯合國外空司合作，向全世界科學家徵集科研項目，已遴選出第一批共9個國際合作項目。未來，中國太空站將會向國際徵集新的項目建議。