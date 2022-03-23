疫情｜「上海買菜」上熱搜　多個生鮮平台：商品充足但配送有壓力

周三（23日），話題「#上海買菜#」登上微博熱搜，上海市民買菜相關內容也在微信朋友圈引起熱議。有上海市民表示，在生鮮電商平台上，凌晨起床依舊搶不到菜。還有上海市民表示，多個平台均顯示「今日配送已滿」。

有上海市民在朋友圈轉發「野菜大圖鑑」，並表示「現在下單買種子還來得及嗎？」



針對消費者集中反映的問題，23日，多個生鮮電商平台稱，目前上海米面糧油、肉蛋果蔬等民生商品供應充足，但在配送端存在壓力。

「美團」平台介紹，由於上海多個地區實施了管控措施，市民網上採買生活物資的訂單激增，美團買菜大部分站點都處於超負荷運轉狀態。針對上海地區目前突增的需求，美團買菜除安排武漢地區員工自願馳援上海外，還在積極聯繫社會力量，補充分揀、配送等履約環節的人力，以保障市民基本的物資需求。

美團買菜相關負責人表示：「目前網上需求短時間暴漲，出現暫時的配送延遲還請大家諒解。美團買菜相關站點已經緊急加調商品，市民生活必需品庫存加倍，增加了配送車輛與配送頻次，爭取當日訂單當日送達。目前美團買菜站點庫存充足，源頭也在穩定供給。」

阿里旗下盒馬鮮生開設的超市，商品類別齊全，連海鮮都有得賣。（馬健彰攝）

「多多買菜」上海區負責人介紹，近期，上海居民網上買菜等生活需求普遍增加。平台提前啟動應急預案，打通華東區域資源，協調供應商組織供貨，提高倉配產能，保證米面糧油、肉蛋果蔬等民生商品供應充足，確保疫情期間物價穩定。同時，針對近日訂單量激增，平台通過增派人手、提升運力，全力保障訂單派送。

「盒馬鮮生」表示，目前上海商品供給充足，但有揀貨員、配送員在封控中，同時需求量激增，運力緊張。盒馬已啟動員工招聘計劃，同時與多個企業對接，開展「共享員工」合作，增強保供能力，目前近300人報名參與。

「大潤發」表示，上海25間大潤發目前正常營業，目前相關商品庫存充足，針對部分封閉小區，大潤發提供應急配送服務，為小區內居民提供生活物資的配送。此外，上海大潤發網上下單通道均正常營業，市民可以通過大潤發優鮮、淘鮮達、餓了麼等渠道下單。不過，由於網上訂單激增，可能會出現配送延遲的現象。

上海商務委：配送跟不上訂單

在3月22日舉行的上海疫情防控工作新聞發布會上，上海市商務委主任顧軍介紹，當前，有些封控在家的市民反映買不到菜，這主要是由於疫情防控需要，封控小區數量仍然較多，不少企業也提倡員工居家辦公，居家人員數量增多，大家習慣在幾個主要電商平台上下單，這些因素導致平台的配送力量跟不上訂單增長。市民最直觀的感受就是：某些品類商品暫時缺貨、送達速度慢，或是無法下訂單。

顧軍說，「為了解決配送力量和訂單數量這對矛盾，我們首先在幫助電商平台增加人手方面採取了一些舉措。比如，各區商務部門通過協調，讓符合防疫要求的保供人員順利返崗。其次，指導電商平台在配送資源上做了一些整合，例如，有一家電商平台與餐飲企業、工廠開展對接，實行員工共享，增加了一千多人的配送力量，還有兩家電商平台共享配送資源，錯時經營，外賣小哥上午配送蔬菜，中午、晚上配送外賣。」