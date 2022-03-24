東航MU5735空難｜村民一家五口自發參與支援　有人只睡三四個小時

3月21日，東航MU5735航班在廣西梧州藤縣墜毀，機上132人至今傷亡未明，當局在事故現場附近持續搜索。

在墜機現場附近的藤縣莫埌村、俠村附近的村民自發組成電單車車隊，以最快捷的方式為事故現場運送救援物資。

《北京青年報》報道，村民莫先生一家五口都參與到支援當中，不少人的電單車因長時間騎行而冒煙。



3月21日下午4時許，聽聞有飛機在村附近墜落後，莫先生的父母就開始參與到搬運物資和負責消防人員等後勤工作中。當日傍晚，莫先生接到父親來電，要求他騎電單車幫忙運送物資。

莫先生稱，由於村內道路狹窄，再加上現場停泊多輛救護車和警車，只有電單車可順利通過。由於村民不能進入搜救現場，莫先生和其他支援人員就負責把物資從指揮部運送到現場附近的卡點處，「一天下來，我們都不知道自己送了幾趟」。

他表示，村民幫忙運送的物資包括有礦泉水、麵包、飯盒，還有企業和個人捐贈的食品，「大家都把這些物資放在摩托車後座，或者踏板車的踏板上，送完後，我們就會回到村委會這邊的指揮部，如果有需要，我們能夠第一時間送出」。

當日，莫先生一直運送物資，直到凌晨3時才回到家。目前，村民自發組成的電單車支援隊伍已經分成早晚班。

莫先生的兩個姐姐也參與支援。莫女士表示，自己是3月22日從市區趕回家參與運送物資，現時還負責登記信息等工作，「來回的趟數已經數不過來了，只要有需要我們就送，大家的摩托車都騎冒煙了」。

莫女士稱，村民都非常熱心，很多人每天只睡3、4個小時，「我看到他們的眼睛都熬紅了，還有很多人是推掉自己的工作趕來幫忙的，一方有難八方支援，只要有需要，我們就會幫忙」。