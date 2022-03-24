東航MU5735空難｜東航壓低成本影響安全？理大專家：不認為有聯繫

3月21日，東航MU5735航班在廣西梧州墜毀，機上載有乘客123人、機組人員9人，至今生死未卜。理大航空管理及物流工商管理學士課程主任兼副教授阿希姆·科澤尼（Achim Czerny）接受《香港01》訪問時指，空運仍屬最安全的運輸方式，現時討論空難影響和預防措施為時尚早，必須查明事故原因才可定論，並表示疫情和油價沒有影響航空安全。



東航MU5735空難引發公眾對中國航空安全的疑慮和關注，並打擊公眾對內地航空安全的信心。香港理工大學航空運輸物流專家阿希姆·科澤尼副教授受訪稱，「儘管發生了這次可怕的事件，航空運輸仍屬於最安全的運輸方式。」

被問到空難對中國和世界航空安全和管理的影響，科澤尼表示，現在說還為時尚早，「我們從每次事故中學習如何進一步提高航空安全，我們必須了解事故發生的原因，才能為今後（航空）運營提供借鑒。」

對於內地政府和航空公司可如何防範同類事故，科澤尼強調，必須先了解事故原因，才能汲取教訓，為今後（航空）運營提供借鑑。

香港理工大學航空運輸物流專家Achim Czerny。（香港理工大學）

早前有內地傳媒報道指，東航去年巨虧百億，未知事故會否跟在疫情油價壓力下，嚴控維修費，壓低成本有關。報導稱，為減輕經營壓力，東航一度採用多種手段壓降成本。而在去年東航中期報吿中，東航表示聚焦生產運行精細化，公司以飛機減重、單發滑行率提升、航路優化、飛機輔助動力裝置（APU）替代等舉措，有效節省燃油，降低燃油成本。去年上半年，公司以飛機減重模擬測算節省燃油約5907噸。

報告並提到，「公司加強成本費用管控，通過節約航油等大項成本、嚴控維修費用、日常支出等方式壓降成本；通過降低航材庫存、壓縮投資等方式節約現金流；積極拓寬融資渠道，確保現金流安全並滿足公司生產經營需要。」

科澤尼表示，不認為空難與東航因疫情升溫、油價上漲、成本上升等因素，而嚴控維修費用有關，「我不認為有聯繫。每個人都知道，在安全上不可能有任何犧牲。」