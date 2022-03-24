MU5735空難｜東航：失事客機不涉及撥叉檢修問題　無壓縮維修成本

3月21日，東航MU5735航班在廣西梧州墜毀，當局在事故現場持續搜索。

今日（24日），國家應急處置指揮部舉行第四場新聞發布會，東航宣傳部部長劉曉東表示，已有200多名旅客家屬前往事故現場。

網傳東航曾開展自主維修737-800 「撥叉」（Pickle Fork），更猜測與事故有關。劉曉東澄清，失事飛機不涉及撥叉檢修問題。



劉曉東表示，截至今日早上8時，廣西梧州（含藤縣）住宿的56位旅客家屬共計305人，涉及52個家庭。在指揮部的統一安排下，已有200多名旅客家屬前往事故現場。

劉曉東澄清，失事飛機不涉及撥叉檢修問題。（影片截圖）

有傳東航開展自主維修波音737-800，更有指東航壓縮維修成本。劉曉東指出，2019年10月，根據美國聯邦航空管理局FAA的安全提示，波音對全球的737飛機的機身和機翼的連接部位組件（俗稱撥叉）進行緊急調查，涉及到全國數千架在冊飛機，其中東航雲南有限公司有一架飛機。

東航技術雲南分公司在波音的合作和授權下進行專業檢修，完全符合民航的適航要求。該飛機於2020年9月8日退出機隊，本次事故飛機機齡6.8年，遠沒有達到機型適航指令標準中「撥叉」部件最嚴格的檢修標準—22600個飛行起落。因此，失事客機完全不涉及該部件的檢修問題，網傳信息不實。

關於維修成本問題，劉曉東強調，即使在疫情期間航班量減少，東航為確保安全，維修成本不但沒有降低，反而有所增加，2021年的維修成本比2019年增加12%，相關的數據是公開和有據可查。