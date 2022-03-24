東航MU5735空難｜基本確定墜機主要撞擊點　已尋回183份飛機殘骸

3月21日，東航MU5735航班在廣西梧州墜毀，機上132人至今傷亡未明，當局在事故現場附近持續搜索。

今日（24日），國家應急處置指揮部舉行第四場新聞發布會，介紹事故現場搜尋救援以及黑盒相關情況。



會上通報，當局已基本確定事故的主要撞擊點，飛機大部分殘骸集中在主要撞擊點周圍半徑約30米的核心區域內，深度從地表向下延伸大約至20米。

目前，搜救人員已經找到的主要殘骸，包括引擎葉片及渦輪殘件、引擎吊架殘件、左右側水平尾翼殘件、副翼自動駕駛作動器以及帶有部分翼梢小翼的機翼殘件，另發現駕駛艙內的機組逃生繩和機組手冊殘片以及部分機組證件。

廣西自治區消防救援總隊總隊長鄭西在會上通報，搜救人員今天在藤縣藤州鎮四旺村鴉塘組一農田發現一個疑似飛機殘骸碎片，長度約1.3米，最寬約10厘米，離事故核心現場約有十多公里。

他表示，根據今天調派的力量和佈置的作業時長，預計今天的搜尋範圍會比昨天擴大1.5倍。截至今日下午3時半，當局共搜尋到遇難者遺物21件、飛機殘骸183份和部分遇難者遺體殘骸，已移交調查工作組。

3月23日，在廣西梧州藤縣東航MU5735航班墜機事故現場核心區，武警廣西總隊官兵尋回其中一個黑盒。（新華社）

搜救人員昨天尋回失事客機的駕駛艙語音記錄器（CVR）。民航局通報，該黑盒已送達在北京的譯碼實驗室，正在進行數據下載和分析工作，目前不能排除存儲單元損壞的可能性。

根據本次失事的波音B737-800飛機的構型，兩部記錄器均安裝在飛機後部，駕駛艙語音記錄器位於後貨艙，飛行數據記錄器（FDR）位於客艙後部天花板上方。民航局表示，駕駛艙語音記錄器的發現，增加了飛行數據記錄器被找到的可能性，當局將繼續加大搜尋力度，全力尋找第二個黑盒。

民航局指，已根據國際民用航空公約相關要求，將事故信息通報國際民航組織及航空器設計製造國的調查機構「美國國家運輸安全委員會（NTSB）」。當前工作重點仍在搜尋救援，同時開展事故調查前期的證據收集工作，待進入事故調查階段後，將按照有關規定邀請需要參與的相關方參加事故調查工作。

網傳MU5735航班墜毀時機頭是垂直向下，民航局航安辦主任朱濤表示，航空器事故調查是專業性和系統性極強的技術工作，需要調查人員與技術專家以及相關單位協同配合，有任何重大發現，將在第一時間公布。