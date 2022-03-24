疫情｜張文宏指新冠不嚇人但仗難打　生活正常化與動態清零都重要

內地的新冠肺炎疫情持續，上海昨日（23日）新增983宗本土感染，包括4宗確診個案及979宗無症狀感染者。面對嚴重的疫情，上海市新冠肺炎疫情救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今日（24日）凌晨在微博發文指，「新冠沒有那麽嚇人，但是仗很難打」。



張文宏指，上海感染人數超過了年前的預期。（Getty Images ）

張文宏指，上海這幾天打著抗疫以來最艱難的仗，感染人數超過了年前的預期，「醫療資源一下子變得緊張」。他說，團隊已從忙亂中整理出頭緒，短時間內收治了以無症狀與輕症為主的大量感染者，不能假裝毫無困難，但跟著疫情變化不斷學習和改進，爭取讓患者的感受更好，更快恢復健康。

對於未來抗疫應該採取何種模式，張文宏表示，上海是超大型國際城市，這次面對無症狀感染為主的Omicron毒株攻擊，初步發現感染後病例數即呈指數級上升，防控難度很大。如何讓城市不停擺、維持基本的經濟活動，又能最終實現疫情管控，確實面臨非常大的困難。

他認為，當疫情出現蔓延，若不想讓城市停擺，就需要在數據支撐下不斷做策略調整。當前採取的策略主要是滾動篩查、鎖定重點、切斷傳播鏈。而非管控區域全員滾動篩查的病例佔比逐漸走低，僅佔總病例的10%，預示社會面疫情逐漸受控。疫情的拐點雖尚未出現，但形成拐點的條件已經逐步具備。

香港大學公共衛生學院論文顯示，滅活冠狀病毒兩針接種對重症與死亡的保護率為74.1%，不如BNT162b2 (有效率 88.2%)。

國家衛健委周二（22日）發布核酸檢測指南更新，強調科學精準，對劃定的區域進行核酸檢測，又將《指南》中的「全員」修改為「區域」，區域大小由疫情防控需要決定。張文宏說，這預示著未來抗疫逐漸進入了新階段，採取全域經濟生活停擺、進行多輪全員檢測的抗疫模式，會被逐漸更新。

張文宏指，目前，內地各省市不區分人口規模，均按照24小時內完成全市核酸檢測的目標匹配採樣和檢測力量。他強調，如果不是以快制快，是沒有機會跑贏Omicron的。新指南發布當天，上海市就把「嚴格核酸篩查，加快提升大規模核酸檢測能力，強化『採、送、檢、報』全流程協同和精準調度」作為工作重點，這就開始具備跑贏Omicron的能力了。

張文宏又提及香港大學公共衛生學院關於疫苗作用的論文，顯示香港730萬人口共接種了1270萬劑疫苗，兩種疫苗均可預防嚴重疾病和死亡，在年齡≥60歲的成人中，滅活冠狀病毒兩針接種對重症與死亡的保護率為74.1%，不如BNT162b2 (有效率 88.2%)。可喜的是，兩種疫苗的三劑接種可提供非常高水平的預防重症與死亡保護率，保護率均達到了95%以上。「這數據奠定了中國未來走出疫情的底氣」。

張文宏最後指，今後抗疫，維持生活正常化應該放到跟動態清零同樣重要的位置，「新冠抗疫將是一個長期的過程，不能抱著咱就是不過了也要把病毒弄死的心態，要既控制好疫情，又保障居民生活，保持就醫通道暢通，同時還保障民營小微企業的生存。這些將成為上海抗疫後一階段的重點。抗疫尚未結束，但生活還要繼續。」