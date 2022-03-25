東航 MU5735空難｜十公里外現疑似殘骸碎片　或為調查帶來新方向

3月21日，東航MU5735航班在廣西梧州墜毀，當局在事故現場持續搜索。昨日（24日），「3·21」東航飛行事故國家應急處置指揮部第四場新聞發布會上披露，一塊長度約1.3米、最寬約10厘米的疑似飛機殘骸碎片，在藤縣藤州鎮四旺村鴉塘組一農田處被發現，由於該地距離航班墜毀區域十多公里遠，這或給事故原因調查帶來新方向。



疑似飛機殘骸碎片掉落處。 （澎湃新聞）

據悉，藤州鎮四旺村鴉塘組位於藤縣東南部，在莫埌村大塘口七木沖衝口西南方位，後者正是航班墜毀的地方。80歲村民黃建義首先發現疑似飛機殘骸碎片，3月22日上午，他在田裡看到一塊白色、巴掌寬的長條形「鐵皮」，當時他無法分辨其是什麼，但就肯定之前是沒有的，也不敢動它，遂在翌日晚上告知40歲外甥陳柱昌。

在MU5735航班墜毀時，陳柱昌和不少村民都聽見一聲像砲彈聲一樣、持續十幾秒的巨響自遠處傳來，後來才得知是航班失事，不過當他聽到「鐵皮」一事時，並沒有第一時間去查看，也沒往失事客機上想。直到昨日早上，他才到現場一探究竟，發現「鐵皮」有一米多長，有些弧度，一側有一排六角形螺絲釘，上面有一點藍色的圖案，拿起來也很輕，只有幾斤重，還韌性特別好。

陳柱昌和舅舅發現疑似飛機殘骸碎片的事情被官方發布。 （澎湃新聞）

陳柱昌感覺到這可能來自於失事飛機，遂報案，不久他和舅舅發現疑似飛機殘骸碎片的事情就已經被官方發布。他表示，「鐵皮」上的藍色跟東航標誌上的藍色是一樣的。值得注意的是，東航標誌僅塗在失事客機的垂直尾翼（包括一部分方向舵）、兩個翼梢小翼等少數部位。

當地政府工作人員、搜救人員、民航局工作人員昨日上午已將「鐵皮」用一次性雨衣包上帶離現場，搜救人員還在附近搜索了一番，據指沒有找到其他碎片。而據發布會披露，截至昨日下午4時，已搜尋到遇難者遺物21件、飛機殘骸183份以及部分遇難者遺體殘骸，並移交調查工作組。廣西消防救援總隊、武警廣西總隊、梧州軍分區、公安機關共組織調集1618人，劃分區域開展搜尋救援工作，在事故核心區域東面向外擴大搜尋範圍。

民航局安全監察專員、航空安全辦公室主任朱濤通報，事故的主要撞擊點已基本確定，飛機大部分殘骸集中在主要撞擊點周圍半徑30米左右的核心區域內，深度從地表向下延伸大約至20米左右。已找到的主要殘骸包括發動機部葉片及渦輪殘件、發動機吊架殘件、左右側水平尾翼殘件、副翼自動駕駛作動器以及帶有部分翼梢小翼的機翼殘件，還發現了駕駛艙內的機組逃生繩和機組手冊殘片以及部分機組證件。

據坐標位置顯示，四旺村鴉塘組位於事故核心現場莫埌村的西南方位，有航空愛好者分析，如上述「鐵皮」確認為失事客機殘骸碎片，再結合出現的地方位於飛機航線上，或能給調查工作組進行事故原因調查提供新的方向。