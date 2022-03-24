東航 MU5735空難｜17歲仔首搭飛機出遠門　哥嫂姐夫同行家剩兩老

3月21日，東航MU5735航班在廣西梧州墜毀，機上載有乘客123人、機組人員9人。隨着時間，愈來愈乘客的故事浮現，17歲的趙月江（化名）便為其中一員，他與其哥哥、嫂子和姐夫一家四口同登該機，目前生死未卜。據悉，今次只是趙月江第一次坐飛機，詎料就遇上災難。



來自西南邊陲一個小山村的趙月江此前從未出過遠門，今次為了出外打工，更是第一次坐飛機，登機前還專門拍下了機票和自己的身份證，並告訴老家友人自己將於21日當天到達廣東廣州。而同行的還有其哥哥、嫂子和姐夫。

趙月江此前從未出過遠門，今次為了出外打工，更是第一次坐飛機。（極目新聞）

村民透露，趙月江的家庭情況不是很好，母親為殘疾，父親曾臥病在床兩年，今年才剛見好轉。至於他的哥嫂在老家還有3個未成年的孩子，為1男2女，最大的8歲，最小的3歲。因此，事故發生後，村民們對他們一家四口非常同情，不少人前往其家中探望。

村委會工作人員介紹，趙家是村中低保戶，趙月江的哥嫂常年在外打工，今次是想帶初中畢業的他出去看看，再決定要不要留在外地打工。另一知情人士稱，趙家今年開始打地基蓋新房，房子只蓋了一部分，可能因為經濟原因，家裡兄弟相約出去打工賺錢，現時出了事，不知房子是繼續蓋還是怎麼處理。

民航相關部門和當地政府已在周三（23日）派員上門慰問，趙月江的親屬暫時未到梧州，而是等待官方的最新消息。上述工作人員表示，如果趙一家四口遭遇不測，他們將盡全力幫扶留下的孩子和老人，後續可能也會需要社會的幫助。