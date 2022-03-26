彭麗媛世衛視像會議分享中國防治結核病經驗　患者治癒率90%

國家主席習近平夫人彭麗媛3月24日出席世界衛生組織（WHO）2022年世界防治結核病日視頻會議。據新華社報道，彭麗媛以世界衛生組織結核病和艾滋病防治親善大使身份在視像會議上致辭。



彭麗媛在視像會議分享中國防治結核病經驗，稱將這項工作納入健康中國戰略，設立專項經費，免費為患者提供檢查服務和治療藥品，結核病患者治癒率保持在90%以上。



彭麗媛世界防治結核病日視頻會議上致辭。（新華社視頻截圖）

彭麗媛表示，近年來，在世界衛生組織積極推動和國際社會共同努力下，全球結核病防治取得了顯著成果。中國政府高度重視結核病防治，將這項工作納入健康中國戰略，設立專項經費，免費為患者提供檢查服務和治療藥品，結核病患者治癒率保持在90%以上。新冠肺炎疫情發生以來，中國政府和社會各界積極採取行動，關心關愛結核病患者，確保治療不因疫情中斷。

彭麗媛表示，自己參與結核病防治工作十多年來，走訪了不少醫療機構、學校和社區，看到千千萬萬名醫務工作者和志願者用愛與行動守護健康。自己始終記得「最美防癆人」——年過九旬的中國醫生馬璵教授。她從事結核病診療、科研和教學工作60多年，用精湛醫術和醫者情懷讓無數患者重獲健康、重拾希望。在中國還有100多萬名志願者，他們向公眾普及結核病防治知識，為患者提供幫扶和支持，像和煦的春風，向人們傳播關愛和温暖。

彭麗媛最後指出，雖然結核病防治已經取得很多成績，但結核病依然是嚴重危害公眾健康的全球性公共衛生問題。受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，結核病防治任務更加艱鉅。面對新的挑戰，必須有信心、有愛心、有恆心。自己將盡心盡力為此作出努力。期待各國分享結核病防治經驗，開展富有成效合作。

自習近平主政以來，彭麗媛投身各種公益和慈善活動，除世界衛生組織肺結核及艾滋病防治親善大使之外，彭麗媛還有多個大使頭銜，分別是預防青少年犯罪的「為了明天愛心大使」、「全國結核病防治形象大使」、「中國控煙形象大使」、「聯合國教科文組織（UNESCO）促進女童和婦女教育特使」。