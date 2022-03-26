東航MU5735空難｜120機上人員身份確認　未見倖存者和第二個黑盒

東方航空MU5735航班3月21日在廣西梧州境內墜毀，今日（26日），國家應急處置指揮部舉行第六場新聞發布會，確認120名機上人員身份，為乘客114名、機組6人，尚未發現倖存者和第二個「黑盒」，但就已搜尋到第二個黑盒安裝位置較近的緊急定位發射儀（ELT）。



國家應急處置指揮部舉行第六場新聞發布會。（新華社LIVE截圖）

會上介紹，事故發生後，公安機關刑事技術部門出動220人組成29個勘查組，開展現場勘查、搜救和檢驗工作，共確認120人身份，包括114名乘客、6名機組人員，相關工作還在繼續進行。

理化實驗室累計受理66份檢材，完成檢驗41份，均沒有檢出常見無機炸藥的主要離子成分，也沒有檢出常見有機炸藥成分。截至今日中午12時，應急處置指揮部累計觸動搜救人員10723人次，尚未發現倖存者和第二個黑盒，累計蒐集到24047件飛機殘骸和碎片，並設立殘骸倉庫，以便後續分類和分析。

民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，目前，已搜尋到與第二個黑盒安裝位置較近的一部ELT；廣西壯族自治區消防救援總隊總隊長鄭西則表示，消防救援隊伍的主要任務還是加強生命搜索和包括第二部黑盒在內的飛機殘骸搜尋，不放棄任何希望。

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在家屬救援善後工作方面，當局指會按照一人一專班的原則，繼續做好安撫、心理輔導和遺骸遺物認領工作，及時處理家屬訴求。截至今日中午12時累計接待80名失聯人員來梧家屬共計493人，555人次，涉及17個省，74戶家庭，累計安排家屬478人到現場憑弔。上門安撫家屬3800人次，開展心理評估747人次，開展心理輔導1182人次。