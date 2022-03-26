東航MU5735空難｜傳民航最後一課是「坦然赴死」　機長：不符邏輯

載有123名乘客及9名機組人員的東方航空MU5735航班，3月21日在廣西梧州境內墜毀。事件引發廣泛關注，在網絡上，近日有人發帖稱機組人員的最後一課是「坦然赴死」，收穫了大量網民的感動與讚譽。不過這也隨即引發質疑，不少民航業相關人士便表示，民航最後一課從未講過坦然赴死。



周五（25日），微博上有不少網民或相關從業人員表示質疑，有網民發文稱，民航最後一課從未講過坦然赴死，這包括但不限於民航局頒布的飛行手冊、客艙乘務員訓練大綱、客艙乘務員手冊等官方教材。他又向民航飛行員和軍航飛行員進行求證，結果答案均是否定的，很多業內人士也證明相關規程上沒有如此煽情的內容，相反，他們學習的是保護人民生命財產安全到最後一刻，是全力以赴直到最後一刻。

另有網民稱，每個生命都很珍貴，沒有人需要坦然赴死，乘務員的職責是守好艙門直到最後一刻，確保旅客撤離自己最後下機。

一名資深現役民航機長則表示，說法不符合常人邏輯，就像一些職業，如刑警抓捕罪犯的時候也有危險，醫生救治患者也有可能感染導致生命危險，但這些職業的規章或手冊中顯然不可能出現「坦然赴死」。他強調，機組人員的原則中有敬畏生命、敬畏職責、敬畏規章等三個敬畏，緊急情況出現時，機組人員要在確保乘客安全撤離才能離開，通常機長更是最後離開的，但這並不意味著坦然赴死，死亡是在所有努力都嘗試之後，不得已的結果，努力求生、保障安全才是機組人員的責任，「面對死亡沒人能夠坦然」。

延伸閱讀：東航MU5735空難｜核心區發現發動機及主起落架 仍未找到倖存者（點圖放大閱覽）