東航MU5735空難｜官方證實航班上132名人員已全數罹難

東方航空MU5735航班3月21日在廣西梧州境內墜毀，3月26日晚間10時，國家應急處置指揮部舉行第七場發布會，會上指出，經過6天全力搜救，確認東方航空公司MU5735航班上人員已全部遇難。發布會現場，全體人員起立對遇難人員默哀。



3月21日東方航空MU5735航班原定從雲南昆明飛往廣東廣州，飛至廣西梧州藤縣失事墜毀。失事機型為波音737-800（NG）。機上共有132人，其中旅客123人、機組人員9人，事故原因尚在調查。目前救援隊已經尋獲一個黑匣子，第二個黑匣子尚未尋獲。



3月26日下午5時國家應急指揮部舉行第六場新聞發布會。會中指出，事故發生後，公安機關刑事技術部門出動220人組成29個勘查組，開展現場勘查、搜救和檢驗工作，共確認120人身份，包括114名乘客、6名機組人員。

廣西壯族自治區消防救援總隊長鄭西會中指出，自治區民政廳殯葬服務人員已到場協助開展工作，民政部門對接收的遇難者遺骸、物品均已妥善保管。

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在家屬救援善後工作方面，當局指會按照一人一專班的原則，繼續做好安撫、心理輔導和遺骸遺物認領工作，及時處理家屬訴求。截至26日中午12時累計接待80名失聯人員來梧家屬共計493人，555人次，涉及17個省，74戶家庭，累計安排家屬478人到現場憑弔。上門安撫家屬3800人次，開展心理評估747人次，開展心理輔導1182人次。