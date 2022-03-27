上海疫情｜醫院設專門病房　收治全市封控區精神病人

上海新冠肺炎疫情嚴重，近日當地一名女護士突發哮喘，家屬就近將其送往工作的東方醫院進行急救，惟醫院急診部因疫情防控原因停診，無法提供救治拖延了治療時間，導致該護士不幸離世，事件引發市民對於疫情期間醫療資源運用的關注。

在精神病患者的診療治療方面，當地同樣面對難題。據內媒《澎湃新聞》報道，上海交通大學醫學院附屬精神衛生中心早在3月初，就在閔行院區建立「封控區病房」，專門收治從封控區前來就診且需要住院治療的精神病患者。



報道指，據院方透露，在3月11日，該院閔行院區參照醫院原有「隔離點病房」的模式和要求，將一處病房改建成「封控區病房」，成立分兩班、共13人的醫護小組，負責收治全市來自封控區的精神病患者。從病房籌備到啟動患者收治，僅僅歷時5天。

從3月11日-24日，「封控區病房」已收治來自封控區的患者以及與次密接同住的患者共9人。

報道又指，在3月24日，因疫情防控需要，該院閔行院區實施了閉環管理。但正在這時，該院接到來自浦東新區的求助電話，當地有一位處於封控區的女精神病人出現消極自傷，需要緊急入院。

面對這一突發情況，醫院即刻調配閉環管理中的醫生、護士各一名，協助女精神病人辦理入院手續並將她送入「封控區病房」。

昨日（26日）上海錄得2678宗本土個案，其中47宗為本土確診病例，2631宗為本土無症狀感染者。據人民日報社主辦的《健康時報》報道，上海近一周內報告新增的本土感染個案已突破10000宗，其中無症狀感染者數量最為突出，達9915宗，約為新增確診病例數量的57倍。