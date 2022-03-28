上海疫情｜昨增3500宗本土個案創新高　今起「兩段式封城」

上海新冠肺炎疫情嚴重，上海市疫情防控辦周日（27日）夜晚突然發布通告稱，研究決定，今日（28日）凌晨5時起在全市範圍內實行兩段式封城，以進行核酸篩查。

據上海市衛健委今日早上通報，昨日上海錄得3500宗本土個案，包括本土確診病例50宗和無症狀感染者3450宗，為單日新增本土總感染人數新高。



通報指，其中17宗確診病例和2833宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入確診病例10宗和無症狀感染者4宗，均在閉環管控中發現。

通報又指，已追蹤到新增確診病例在本市的密切接觸者85人，均已落實集中隔離觀察；已追蹤到新增以上無症狀感染者在本市的密切接觸者1807人，均已落實集中隔離觀察。

此外，在境外輸入確診病例和無症狀感染者方面，有4宗來自香港。

據早前報道，上海市疫情防控辦27日夜晚突然發布通告稱，決定28日凌晨5時起在全市範圍內開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查。

通告稱，3月28日5時起，上海市以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。第一批，浦東、浦南及毗鄰區域（浦東新區，奉賢區，金山區，崇明區，閔行區浦錦街道、浦江鎮，松江區新濱鎮、石湖蕩鎮、泖港鎮、葉榭鎮）先封控，開展核酸篩查，4月1日5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理。第二批，4月1日3時起，按照壓茬推進的原則，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，4月5日3時解封。

通告指，封控區域內住宅區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人車只進不出。保障基本生活必需的外賣、速遞等實行無接觸配送，不得進入住宅小區。

通告續指，封控區內，各級黨政機關、事業單位工作人員，除承擔防疫任務、保障基本運轉的外，均居家辦公或就地轉為社區義工，向居住地所在社區居村委報到，全面參與社區防疫服務工作。因工作需要的醫務、防疫、公安、外賣速遞人員等憑工作證或單位證明正常出行。

交通停運 企業封閉或WFH

通告又指，封控區域內，所有企業實施封閉生產或居家辦公，保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、交通、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業除外；封控區域內，暫停巴士、地鐵、輪渡、的士、電召的士運行。疫情防控、緊急就醫、生活保障、城市運行、應急處置等相關車輛，經各區政府或各行業主管部門認定核實後通行，其餘車輛非必要不上路。

通告提到，市、區各有關部門和保供企業要確保生活必需品供應充足、價格穩定，封控期間應需要提供平價主副食品供應。要暢通綠色通道，保障市民群眾特別是孕產婦、血透、放化療等特殊患者的應急就醫需求。各區、各街鎮和各社區要落實專門的服務保障隊伍，及時響應市民群眾訴求。

此外，市民要按所在街道社區或單位通知要求，分時段有序參加核酸篩查，期間如未參加核酸篩查，隨申碼將被賦「黃碼」；對無正當理由拒不配合、妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果的，將依法追究其相應法律責任。