疫情｜深圳今起堂食限流75%　坐公共交通需持48小時檢測陰性證明

撰文：林芷瑩
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深圳市今日（28日）起恢復正常生產生活秩序，餐廳堂食限流從50%提升至75%，社區小區、城中村保持圍合管理，進出各類公共場所、乘坐公共交通工具等，須出示48小時核酸檢測陰性證明。
深圳疾控提醒，從外地返回深圳後，市民需要「三天兩檢」，並做好14天自我健康監測。

深圳市疫情防控指揮部昨日（27日）發布通告，全市恢復正常生產生活秩序；封控區、管控區、防範區繼續嚴格執行疫情防控相關措施。社區小區、城中村保持圍合管理，進出須憑48小時核酸檢測陰性證明；進出各類公共場所、乘坐公共交通工具等須憑48小時核酸檢測陰性證明。通告自3月28日至4月5日期間實施。

通告要求繼續做好重點場所防控和聚集性活動管控。非生活必需的密閉場所、學生兒童託管機構、線下教育培訓機構等繼續暫停開放。各類餐飲機構堂食按75%限流有序開放，在入口處安排專人負責測溫、查驗健康碼和行程碼，嚴格實施掃場所碼入場。嚴控大型活動、論壇等活動，減少人員聚集。

深圳市天安雲谷科技產業園，市民上班。（新華社）

清明節期間，全市所有公墓、骨灰堂、深埋綠化地等殯葬服務場所，繼續暫停現場祭掃活動，暫停舉辦集體公祭、骨灰海葬、骨灰樹葬，提倡居家祭奠、網上祭掃。

昨日，福田區疫情防控指揮部發布通告，福田區部分區域（濱河路以南、僑城東路以東、紅嶺南路以西）恢復區域內生產生活秩序，區域內黨政機關、企事業單位、生產經營單位等恢復正常工作秩序和生產經營，巴士、地鐵全面恢復運行。

深圳疾控提醒，從上海市、吉林長春市及吉林市、河北廊坊市、福建泉州市、山東濱州市到深圳的市民，應主動向所在社區、單位、酒店報備，並實行「7天居家隔離+7天居家健康監測」，第1、3、7、14天開展核酸檢測。從黑龍江哈爾濱市，遼寧瀋陽市及營口市、江西南昌市、河北唐山市到深圳的市民，需實行14天居家健康監測，第1、3、7、14天開展核酸檢測。

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