上海疫情｜專家：當地有區域聚集和全市散發並存特點　有爆發風險

上海新冠肺炎疫情嚴重，上海市疫情防控辦周日（27日）夜晚突然發布通告稱，研究決定，今日（28日）凌晨5時起在全市範圍內實行兩段式封城，以進行核酸篩查。

上海市今日早上舉行疫情防控工作新聞發布會，當局解釋採取封城措施的原因時表示，當地疫情呈現區域聚集和全市散發並存兩個特點，存在面上爆發的潛在風險。



上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡表示，前一階段本市的疫情防控工作取得了階段性成果，發現了較多感染者並進行有效管控，阻斷了病毒在人群中的快速傳播，有效遏制了本市疫情規模性爆發。

不過吳凡又稱，「通過分析篩查結果，我們發現本市疫情呈現區域聚集和全市散發並存兩個特點，存在面上爆發的潛在風險」。經綜合研判，有必要採取更果斷、堅決的措施，進一步降低人群的社會流動性，快速排查發現感染者，徹底消除病毒隱匿的社區傳播。

吳凡表示，這一輪的核酸篩查分片進行，排查清底，拔點清面，是根據疫情進展情況，在原有切塊式、網格化策略基礎上，對防控措施進行優化，以盡快實現社會面清零。

加快建設集中隔離救治場所

上海市衛健委主任鄔驚雷表示，上海加快建設集中隔離救治場所，進一步提高收治能力，努力實現陽性感染者「應收應收」。

鄔驚雷稱，截至3月27日，除了原來已設置的市公共衛生臨床中心等定點醫院外，市、區兩級啟用了6家後備定點醫院，改建了2家體育館、1家人才公寓、1家大型展覽館，另外在崇明還有一家作為集中隔離收治場所。目前，上海還選擇了大型公共設施，啟動後續建設計劃。

保供將做到「三個正常」

在保障市民的日常生活物資方面，上海市商務委主任顧軍表示，在落實疫情防控各項措施的前提下，要做到「三個正常」，包括讓保供企業正常經營、讓保供車輛正常通行及讓保供人員正常上崗。

顧軍稱，除了電商平台，本市主要實體商業企業也開闢線上訂購渠道。在封控區域，當局會引導線上訂購，通過集採集配集送，將生活物資送到小區門口，實現無接觸配送。社區則通過建立由黨員、社區工作者、機關幹部、志願者等組成的服務保障隊伍，做好「最後100米」配送到家服務。

據上海市衛健委今日早上通報，昨日上海錄得3500宗本土個案，包括本土確診病例50宗和無症狀感染者3450宗，為單日新增本土總感染人數新高。