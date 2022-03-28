疫情｜內地增6215宗本土個案大部分無症狀感染　上海吉林成重災區

內地的新冠肺炎疫情嚴重，據國家衛健委通報，昨日（27日）內地新增本土確診病例1219宗；另新增本土無症狀感染者4996宗，合共6215宗。

在疫情重災區方面，上海錄得3500宗本土個案，吉林省共有1993宗本土個案。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月26日又檢測3名跨境貨車司機核酸檢測陽性。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有34宗，上海有4宗，北京有1宗，四川有7宗。



內地新增本土確診病例方面，吉林1086宗，其中長春市706宗、吉林市367宗；上海50宗；遼寧12宗；黑龍江10宗；福建9宗；河南9宗；天津8宗；山東8宗；河北7宗；廣東4宗，其中肇慶市2宗、深圳市1宗、東莞市1宗。

陝西4宗；江蘇3宗；安徽3宗；浙江2宗；江西1宗；廣西1宗；雲南1宗；甘肅1宗。含217例由無症狀感染者轉為確診病例（吉林201宗）。

內地新增本土無症狀感染者方面，上海3450宗；吉林907宗，其中吉林市571宗、長春市330宗；福建179宗，其中泉州市176宗；河北144宗，其中唐山市108宗；遼寧114宗；山東58宗；安徽35宗；廣東18宗，其中深圳市6宗、肇慶市5宗、東莞市3宗、佛山市1宗、茂名市1宗、汕尾市1宗、清遠市1宗。

江蘇16宗；黑龍江15宗；廣西12宗；雲南11宗；甘肅11宗；天津8宗；江西7宗；河南5宗；浙江3宗；湖北2宗；內蒙古1宗。

深圳口岸3名跨境貨車司機核酸檢測陽性

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月26日又檢測3名跨境貨車司機核酸檢測陽性。新增的核酸檢測陽性的跨境司機從深圳灣、文錦渡口岸出入境。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、珠海、中山、茂名等，一共有34宗，其中深圳佔24宗。

上海方面，昨日有4宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。北京有1宗新增境外輸入確診病例來自香港。四川方面，昨日有7宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。