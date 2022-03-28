上海300名小童染疫　死亡率會步港後塵？滬專家否認：兩地很不同

上海至今最少有300名6歲以下兒童染疫，而香港有研究發現，兒童感染Omicron亞型變異株BA.2後的死亡率，是一般流感的7倍，令人關注上海是否像香港出現兒童染疫死亡的情況。



上海這波疫情主要流行Omicron亞型變異株BA.2。上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝周日（27日）表示，1日至26日上海市累計收治6歲及以下確診病例53例，占全部確診病例6.4%；無症狀感染者252例，占全部無症狀感染者2.6%，均收治在公衛中心。

吳乾渝表示，兒童等特殊患者是高度重視的群體，市衛生健康委會統籌全市醫療力量，做好醫療救治工作。

本港Omicron亞型變異株BA.2兒童感染死亡率達0.35%。（資料圖片）

港大研究：兒童染BA.2死亡率0.35%

港大多名專家上周一（21日）在預印版網站發表一項未經同儕審查的兒童感染Omicron亞型變異株BA.2的研究。研究收集了今年2月香港兒童染疫數據，當時有1147名兒童染疫要住院，其中4人死亡，介於11個月到9歲。所有染疫兒童當中有4人沒有接種疫苗。

研究人員將有關數據與2020年至2021年兒童感染原始的COVID-19病毒株，及2015年至2019年兒童感染一般流行性感冒等病毒的數據作比較。

研究發現，感染Omicron亞型變異株BA.2的住院兒童死亡率為0.35%，是感染一般流感住院兒童死亡率的7倍。兒童感染BA.2後，需要在兒童重症加護病房治療的比例，較感染一般流感高2倍。

上海專家稱，保護家庭保護嬰幼兒的最佳方式是確保這些兒童周圍的每個人都及時接種疫苗，包括加強疫苗。（新華社）

上海專家：與香港不同 「內地兒童受到更好保護」

《第一財經》27日引述上海兒童醫學中心一名專家表示，按上海人口來看，目前兒童的確診比例並不高，但與過去2年的疫情相比，則高了很多，這與海外很多地方的趨勢一樣，因為Omicron病毒變異株相對容易感染兒童。兒童感染Omicron後症狀一般較成年人輕微，重症很少。

另一位兒科醫院專家表示，香港的研究結果未必意味著上海也會出現類似情況，「因為內地的兒童受到更好的保護，至少學校裡面的傳播鏈都及時切斷了，這是跟香港很大的不同。」他還表示，保護家庭保護嬰幼兒的最佳方式是確保這些兒童周圍的每個人都及時接種疫苗，包括加強疫苗。

此外，針對兒童感染新冠是否會導致後遺症，其表示目前仍未知新冠肺炎對兒童發育的影響，需要長期前瞻性研究才能得出結果，而目前展開此類研究的條件尚不成熟。