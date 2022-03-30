一箭三星　中國成功發射天平二號ABC三顆衛星

3月30日10時29分，中國在酒泉衛星發射中心用長征十一號運載火箭，成功將天平二號A、B、C衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得成功，長十一火箭2022年宇航發射首戰告捷。



據微信公號「中國運載火箭技術研究院」報道，天平二號A、B、C衛星主要提供大氣空間環境測量和軌道預報模型修正等服務。此次任務是長征系列運載火箭的第413次飛行。

長征十一號運載火箭發射升空畫面。（微信＠我們的太空）

長十一火箭是中國長征系列運載火箭中首型固體運載火箭，也是首型適應多態發射的全固體運載火箭。本次發射是長十一火箭的第12次發射，12次任務中，包括10次陸地發射任務和2次海上發射任務，創造了12連勝的佳績，充分展示了火箭優異的可靠性、任務適應性和多樣化發射能力。

另外，長十一火箭有「快響利箭」之稱，具備發射周期短、發射場設施保障要求低的特點，陸上、海上均可發射，主要用於支持民商小衛星及星座的快速組網、補網發射。

本次發射的長十一火箭在火箭院中國長征火箭有限公司所屬山東長征火箭有限公司固體運載火箭產業基地完成全箭總裝、測試等工作，是該基地出廠的第一枚運載火箭。目前，山東長征火箭有限公司固體運載火箭產業基地一期項目已投入使用，可實現年產10發固體運載火箭。

2022年，長十一火箭還計劃為長光衛星、未來導航等用户，在陸地和海上執行多次發射任務。預計全年共執行4次至5次發射任務，其中商業發射1次至2次，將刷新年發射數量的紀錄。後續，型號隊伍將進一步穩定批產技術狀態，形成快速響應、快速履約的滾動生產模式，並着手研製面向快速發射衛星的標準化星箭接口，提高火箭的任務適應性，實現星箭快速集成、快速發射。