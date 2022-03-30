上海衛健委：新冠變種屬「濕毒疫」　中藥能縮短病人核酸轉陰時間

3月30日上午10時，上海舉行疫情防控工作新聞發布會，市衛健委一級巡視員吳乾渝表示，上海中醫專家根據臨床表現和救治經驗，總結出新冠肺炎變異株感染病屬濕毒疫，這是一種以濕和毒為最主要病因的疾病，用的方法是解熱毒、化濕毒、祛瘀毒作為主要治療的法則。

他稱，在前一個階段治療當中發現用了中醫中藥以後，病人核酸轉陰時間能縮短，症狀控制時間例如發熱比不用中藥者可縮短，其他症狀跟狀態調整也較好。



吳銀根說，關於民眾自己來防護或者自己用中醫中藥調理，建議三個原則：「健脾、化濕、清熱」，三個原則組成的方劑各個醫生開的可能都不一樣，但是都是可以的。

他建議，輕症病人或者無症狀病人可以選用連花清瘟膠囊，該藥經過新的實驗證明對Omicron病毒有很好的抑制作用，對Omicron造成細胞損傷也有作用，「但是不主張大家都去吃，因為是藥，有副作用。」

「連花清瘟膠囊」成為搶手貨。（呂穎姍攝）

對於在醫院或者跟病人接觸的人員的預防，很多機構都選用了一些方法，他本人所在龍華醫院制定了五味藥組成的「龍醫正氣方」，在該醫院已經用了一個階段，成份比較簡單，由銀花、連翹、藿香、白術、甘草五味藥組成的，沒有副作用。對於大家要吃的處方首先第一條要沒有副作用，大家都能適應，而且又有治療和預防作用的，大家比較歡迎，「如果想要索取這方面的藥可以到龍華醫院現場或互聯網醫院配服」。

他建議有些老年人或者體質比較差或者有基礎疾病的人想預防，可以找醫生增加一點輔助治療，在治病處方當中適當調整，「假如不想找醫生處理，自己用點藥，中醫經常用的玉屏風散或者補中益氣湯，對於氣虛、補氣和平常傳統中對感冒有治療作用的藥也可以採用，有人說我體質不一定氣虛可能陰虛嘴巴乾，根據你當時的表現採取一些食物或者泡茶類的也可以。」