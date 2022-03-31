上海疫情｜本月累計新增逾3萬宗感染　專家籲給上海多些寬容理解

上海的本土疫情持續嚴峻，自3月以來，已累計新增逾3萬宗本土感染，包括1187宗確診個案及30952宗無症狀感染者。

在此期間，上海出現了買菜難、抬升物價、患者延遲救治等情況，引發輿論關注。有專家對此呼籲，社會應給予上海多些寬容和理解。



上海市場監管調查疫情防控期間價格問題。（上海發布）

據人民日報旗下媒體報道，國家衛健委專家組成員、中央援上海防控專家組成員劉珏表示，「這兩天上海處在決戰時刻，正在進行大規模核酸檢測，但確實對於上海來說，全員核酸檢測經驗不夠足。因為以前上海實行的是精準防疫的打法，可能會出現一些延遲救治的情況。」

劉珏說，上海當局已針對上述情況不斷優化流程，但是這些都需要人手，目前全國各地有疫情，支援的力量有限，收治的空間也有限，所以才會出現一些狀況。

劉珏指，接下來在做好防疫的基礎上，也希望公眾給予上海多一些理解，在資源有限的情況下，對於還沒有來得及轉運的感染者，要先按照指定要求做好家人防護和自我隔離，做好健康監測，等待轉運，「誠懇希望大家給予上海多些寬容和理解，我們會盡全力優先把醫療等資源留給最重要的人。」

據上海衛健委通報，上海昨日（30日）新增355宗確診個案及5298宗無症狀感染者。此外，根據新增感染者數據顯示，近一周內上海市新增感染者在隔離管控中發現的比例在80%以上。