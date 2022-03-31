心碎｜上海哮喘病人危急發病　救護車急救員拒借除顫儀　患者離世

繼一位護士因哮喘發作得不到救治死亡後，上海又有一位居民昨日（30日）突發哮喘因防疫延誤治療而喪生。患者家屬和鄰居曾向警方和120急救車求救遭拒，家屬告知車上救護人員患者危急情況後仍拒不出借除顫儀，警察和某救護車「各司其職」，未及時進行救治，最終導致悲劇發生，病人離世。



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據內地微博網友微博發文表示，上海市昨日（30日）發生一名哮喘病人因防疫被延誤治療而死，並上載了相關的視頻片段。

3月30日上午8點左右，上海市浦東新區航昌路376弄瑞祥苑一棟居民樓的804室有人哮喘發作，使用了氣霧劑後病情未見好轉，家人撥打了120急救電話。

8點10分，眼看患者病情危急，有鄰居幫忙救治並撥打120和110請求派車幫助將患者送醫救治。到8點30分，負責做核酸檢測的的醫務人員到達給患者做了心肺復甦。

其後的1個多小時，鄰居下樓找小區大門口的110警車求助，但是車上的警員稱「工作地點和工作任務就在這裡，不能走，不能動」。

期間曾有一輛120救護車到達小區，但詢問之下得知這輛車是被派來救助該小區202室的病人，804室患者家屬告知家人的病情危急，請求暫借除顫儀救人仍遭拒，也未對804患者提供任何幫助。救護車接到202號病人後即離去。

等到9點40分，第二輛救護車到場搶救804哮喘患者，但為時已晚，搶救無效，病人已過世。

參與救助的鄰居表示，「當放下無能為力的雙手的時候，心都碎了。眼睜睜看著生命的流逝是一種這怎樣的心情。」

爆料網友表示，這位哮喘病人很和善，住在自己家樓下，經常見面，每次都是微笑著打招呼。他經常拿貓糧和小魚餵養小區的流浪貓，驚聞他因這種情況離世感到悲憤：

網友說：「當你心急如焚地找警察幫助，警車就停在小區門口，卻對需要急救的人熟視無睹，反而恪盡職守地「守在原地」，這是怎樣的心情？，當你終於看到救護車停在樓下，趕緊跑去求助，卻得知這是救助別人的車，不管你家人的死活，連除顫儀也不外借，這是怎樣的心情？」

網民紛紛表示：



「因疫情，浦東封控，足不出戶，藥店關閉。隔壁癌症病人無法去浦西醫院做化療，也有病人無法去醫院做血液透析，說好的綠色通道呢？ 」

「想起前兩天上海爸爸的4歲的孩子摔跤磕到後腦勺，不久後嘔吐。聯繫120無果後，決定開車去醫院，小區保安和警察都阻攔。這位爸爸喊道，我現在送孩子去醫院，誰阻攔我，我就撞過去，如果你們覺得我違法了，就朝我開槍吧。」

「扎堆搶菜，扎堆測核酸，病人看病困難。如果再不調整措施，還會有多少人不是死於新冠，而是死於抗疫的不當措施？」

「那個博主（爆料網友）的微博沒了，我剛轉發完就看不到了。」

「好一個各司其職的警察和救護車啊。」

「假的闢謠，真的刪帖！呵呵，怎麼感覺上海的闢謠能力比處理疫情能力還強大？」

「如果有朋友家裡有博主這種情況。有車的直接開，誰攔撞誰，生命最大，別再聽什麼防疫政策，真的。」