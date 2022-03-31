上海疫情｜防疫措施惹市民不滿　市政府：誠懇接受大家批評

上海疫情升溫，周一（28日）起更以黃浦江為界，實施兩段式封城並展開核酸篩查。然而，市民在封城下面臨各種問題，除了買菜難、外賣叫停外，更有市民因為缺藥物，或家人因病未能就醫而在微博上求助。

在愈來愈多人對防疫措施表達無奈或不滿之際，上海市政府在今日（31日）舉行的疫情防控發布會上，就表示會誠懇接受民眾的批評，並正在努力改進。



在發布會上，市委副秘書長、市政府秘書長馬春雷通報，近期上海市的感染者數量持續攀升，疫情在浦東等部分地區存在較為廣泛的傳播，若不實行嚴格管控，就存在疫情爆發流行的潛在風險。為了盡快遏制疫情蔓延，上海在全市範圍、以黃浦江為界、分兩批開展新一輪核酸篩查，力爭以最快速度、用較小代價，徹底排查感染源，全力切斷傳播鏈。

馬春雷表示，在浦東、浦南及毗鄰地區展開新一輪核酸篩查工作期間，為廣大市民的正常生活、工作和學習都帶來很多不便，為此向全體市民表示由衷的感謝。

同時，上海市對傳染性、隱匿性極強的Omicron認識不足；針對感染者大幅增長的情況，上海市的準備也不夠充分，「一些防控措施執行不到位、落實不到位，有的封控地區群眾生活保障不夠周到。我們誠懇接受大家的批評，正在努力改進」。

針對前幾輪核酸篩查中出現的問題，馬春雷介紹，上海市強化指揮機制，新組建隔離救治場所建設、生活物資保障、市民訴求回應等6個工作專班。

上海市正在優化核酸檢測組織，將「易漏檢」群體納入屬地管理；不斷加快感染者的轉運和隔離，盡最大可能減少感染者滯留社區的時間；加強核酸檢測、隔離房源、醫療救治床位、新型治療藥物和抗原檢測試劑等各項能力資源儲備。

此外，上海已啟動蔬菜應急保供工作方案，從其他省市引入貨源，加大調運配送力度，解決市民「買菜難」問題；統籌全市醫療資源，加強市民特別是封控區人員的就醫服務，開闢應急就醫綠色通道，所有市級醫院的急診正常開放，全力緩解市民群眾「就醫難」問題。

馬春雷指出，上海已在各區、上海發布等媒體平台開通為民服務熱線，市民可以隨時向政府反映問題，亦承諾會全力幫助市民解決實際困難。同時，上海市將抓好助企紓困各項政策措施的落實落地，幫助受到疫情影響的市場主體，特別是中小微企業解決實際問題。

馬春雷表示，浦東、浦南及毗鄰地區的核酸篩查已接近尾聲，上海市將根據篩查結果，充分聽取國家專家組意見，科學合理地確定管控解封方案。4月1日起，浦西地區的核酸篩查將全面展開，涉及1600萬人、12個區納入管控範圍，上海市將全力加快核酸篩查工作。