上海疫情｜市民面臨「買菜難」問題　菜價高企搶購要靠運？

上海新冠肺炎疫情嚴重，周一（28日）起實施兩段式封城，展開核酸篩查。在封城期間，上海居民面臨「買菜難」問題，除了要在超市、網購平台上搶購，不少人都因為菜價高企望而卻步。



《中新經緯》報道，受疫情影響，上海市場的蔬菜價格上漲不少。居住於嘉定區的江女士稱，網購平台上白菜原售價為1.5至1.8 元/斤（人民幣，下同），現漲至4至5元/斤，而實體店的價格更貴，「鄰居在樓下超市買了一顆白菜，花了28元，算下來約10 元/斤」、「番茄以前是4.5元/斤，現在漲到了8元/斤」。

外賣平台顯示，白菜單價5元至10元/斤不等，但大多店舖的蔬菜均處於售罄狀態。而在叮咚買菜和盒馬鮮生上，尚有庫存的新鮮蔬菜也寥寥無幾。

值得一提的是，蔬菜價格偏高或與供應量不足有關。居住於青浦區華新鎮的賀女士稱，由於小區周邊大型超市和行市較少，從3月中旬開始，附近居民買菜就已經需要排隊搶購，「早上十點多去超市，就已經沒有新鮮蔬菜了，只能等下午補貨後再購買。28日那天，大型量販超市『開市客』門口從凌晨 5 點開始就已經排起了長隊」。

有市民提到，在超市買菜只能撿漏，她多數都在線上平台搶購，平台上的蔬菜價格相對比較合理，但能否順利搶購就要靠方法和運氣，需要在凌晨或者早上定時搶購。

有網民指自己未能在網購平台上搶購蔬菜。（微博）

3月29日，針對「買菜難」問題，上海市商務委員會回應時表示，將協調企業進一步拓寬採購渠道，保障市場供應，保障保供企業、車輛、人員正常工作，同時開闢線上訂購和集採集配集送，將生活物資送到小區門口。

據介紹，目前浦東居民買菜，主要依靠社區團購和社區分發物資，同時也能在叮咚買菜、盒馬等網購平台上購買。線上購買的蔬菜和物品，社區義工可以幫忙送到家門口。同時，社區也採用線上訂購方式，居民可以在公眾號查詢到上海各區的蔬菜配送服務。