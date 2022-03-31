疫情｜上海超市配送費漲逾10倍高達500元　市監局開出頂格罰單

上海疫情期間，有超市發生抬高起送價、收取高額配送費的情況。市監局周四（31日）通報稱，該局當日針對世紀華聯多間特許經營門店上述情況展開了調查和處理。



澎湃新聞報道，世紀華聯西藏北路加盟店在外送銷售商品價格不變的情況下，調整了某平台APP網上配送費計算方式。自2月27日22時44分至3月28日11時57分，將原有每單15元左右的配送費用大幅度調高為每單88元至188元（人民幣．下同）不等，最高漲幅達10倍以上。上述期間該店共成交44筆高額配送費訂單，收取配送費總計4872元，其中支付給外賣員實際配送費用共計856.5元，違法所得為4015.5元。

世紀華聯虹口加盟店於2022年3月28日成交1筆配送費高達500元的配送訂單，但其當事人在發現問題後，及時與消費者聯繫，主動退還了配送費用。

世紀華聯西藏北路加盟店、柳州路加盟店在疫情期間大幅度提高配送費用、變相推高相關民生商品價格的行為，涉嫌違反價格法和《價格違法行為行政處罰規定》，構成哄抬價格行為。

3月29日，市監局根據相關法律規定已分別向其制發行政處罰聽證告知書，責令世紀華聯西藏北路店、柳州路店改正並退還多收價款，對期限屆滿沒有退還的多收價款，將依法予以沒收，對世紀華聯西藏北路店處違法所得5倍的頂格罰款，計20077.5元，對世紀華聯柳州路店處違法所得5倍的頂格罰款，計4422.5元。