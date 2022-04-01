未否認美F-35於東海近距離接觸殲20　國防部：解放軍始終敢於亮劍

美軍日前指F-35戰機曾在東海和解放軍殲20戰機近距離接觸。對此，中國國防部發言人吳謙昨日（3月31日）批評美軍艦機抵近偵查是破壞互信、危及安全，並稱解放軍始終「敢於亮劍、善於亮劍」。



吳謙批評美軍艦機抵近偵查是破壞互信、危及安全。（中國國防部）

3月14日，美國太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth S. Wilsbach）在美國空軍協會智庫密契爾航太研究所一場討論揭露，美軍F-35戰機已與解放軍的殲20近距離接觸過至少一次，並且表示「殲-20飛得相當好，相當專業」。消息若屬實，代表中美的匿蹤戰機打過照面。

對此，吳謙在國防部例行記者會中被問到相關問題時稱，「注意到美方言論」。他說，近年包括空軍主戰裝備等建設有長足進步，但仍有不少發展空間，「對此中方是有清醒認識的」。

他接着批評，美軍艦機長期對中國進行大範圍、高頻度的抵近偵查和挑釁懾壓，嚴重破壞中美兩軍互信，嚴重危及雙方艦機和人員安全，中國對此堅決反對。吳謙未否認維巴赫的揭露，他強調，在捍衛中國國家主權上，解放軍始終是敢於亮劍、善於亮劍的。

被問及殲-20的定位時，他回答說：「現在斷言他們打算用殲-20做什麼，還為時尚早。我們目前看到的是殲-20正在執行空優任務。」

+ 2

「我們注意到，他們把殲-20飛得非常漂亮。我們的F-35最近在東海上空與殲-20進行了相對近距離的接觸——並不是交鋒（engagement）。殲-20所屬的指揮和控制體系讓我們印象深刻。中國空軍在東海空域還有一些其他機型，他們的飛行指揮和控制都非常優秀。」

他進一步補充說，殲-20飛得相當專業。「現在說殲-20的定位還為時尚早。他們打算用它來做什麼，是更像F-35這種能執行多種任務的多用途戰鬥機？還是更像F-22這種以空優任務為主兼具一定的對地能力的戰機？所以說現在下結論還為時尚早。」

此前，在3月5日，中國空軍殲-20飛行員王立曾在中國央視《軍事報道》欄目中透露，自他改裝殲-20戰機以來，他參加過不少任務，包括大型的體系演習、還有平時的海上應對管控。這是殲-20部隊首次證實參加平時海上應對管控。