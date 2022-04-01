疫情｜內地昨增7229宗本土感染　上海佔逾六成

內地的本土疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（3月31日）新增7229宗本土感染，包括1787宗確診個案以及5442宗無症狀感染者，其中重災區上海新增染疫人數佔全國逾六成。



本土確診個案方面，1787宗包括吉林1363宗，其中長春市1078宗、吉林市276宗、四平市6宗、白城市3宗；上海358宗，其中浦東新區182宗、閔行區60宗、長寧區43宗、徐匯區18宗、黃浦區7宗、普陀區7宗、虹口區7宗、嘉定區7宗、楊浦區5宗、松江區5宗、奉賢區5宗、靜安區4宗、寶山區3宗、金山區3宗、青浦區1宗、崇明區1宗；黑龍江16宗，其中佳木斯市9宗、哈爾濱市5宗、大慶市2宗；浙江10宗，其中寧波市4宗、杭州市3宗、湖州市2宗、嘉興市1宗；江蘇9宗，其中徐州市4宗、鹽城市2宗、鎮江市2宗、無錫市1宗；福建5宗，其中泉州市4宗、寧德市1宗；山東4宗，其中濟南市2宗、煙台市1宗、濟寧市1宗；廣東4宗，其中珠海市1宗、肇慶市1宗、東莞市1宗、中山市1宗；河南3宗，其中鄭州市1宗、洛陽市1宗、信陽市1宗；湖南3宗，其中衡陽市2宗、婁底市1宗；河北2宗，其中保定市1宗、廊坊市1宗；遼寧2宗，均在營口市；安徽2宗，其中淮南市1宗、阜陽市1宗；海南2宗，均在瓊海市；天津1宗，在西青區；江西1宗，在南昌市；四川1宗，在樂山市；貴州1宗，在貴陽市。

本土無症狀感染者方面，上海4144宗，其中浦東新區2224宗、閔行區330宗、長寧區215宗、徐匯區206宗、松江區185宗、奉賢區172宗、楊浦區169宗、靜安區158宗、虹口區118宗、黃浦區117宗、青浦區97宗、嘉定區47宗、崇明區42宗、金山區39宗、寶山區14宗、普陀區11宗；吉林871宗，其中長春市444宗、吉林市426宗、白山市1宗；福建73宗，其中泉州市66宗、寧德市4宗、福州市2宗、莆田市1宗；遼寧61宗，其中瀋陽市50宗、大連市6宗、營口市3宗、鞍山市1宗、葫蘆島市1宗；河北50宗，其中唐山市32宗、廊坊市17宗、邢台市1宗；安徽49宗，其中淮南市22宗、阜陽市15宗、蕪湖市5宗、蚌埠市3宗、馬鞍山市2宗、銅陵市1宗、宣城市1宗；江蘇34宗，其中蘇州市13宗、南通市9宗、無錫市6宗、徐州市3宗、淮安市1宗、鎮江市1宗、宿遷市1宗；山東28宗，其中濱州市9宗、棗莊市7宗、臨沂市4宗、青島市3宗、煙台市3宗、濟南市1宗、德州市1宗；江西18宗，其中南昌市16宗、上饒市2宗；黑龍江17宗，其中佳木斯市12宗、哈爾濱市3宗、黑河市2宗；河南17宗，其中周口市8宗、洛陽市2宗、鶴壁市2宗、信陽市2宗、駐馬店市2宗、鄭州市1宗；廣西16宗，其中百色市14宗、防城港市2宗；廣東14宗，其中東莞市8宗、深圳市2宗、廣州市1宗、汕頭市1宗、肇慶市1宗、惠州市1宗；新疆13宗，其中巴音郭楞蒙古自治州10宗、烏魯木齊市3宗；甘肅9宗，均在蘭州市；浙江8宗，其中杭州市3宗、嘉興市3宗、湖州市1宗、衢州市1宗；湖北5宗，其中黃石市3宗、鄂州市1宗、隨州市1宗；天津3宗，其中河北區1宗、東麗區1宗、濱海新區1宗；內蒙古2宗，均在呼和浩特市；湖南2宗，均在長沙市；海南2宗，均在三亞市；重慶2宗，其中南岸區1宗、梁平區1宗；四川2宗，其中德陽市1宗、樂山市1宗；雲南2宗，其中紅河哈尼族彝族自治州1宗、德宏傣族景頗族自治州1宗。

截至3月31日24時，內地現有確診個案29306宗，其中66宗為重症個案，尚在醫學觀察的密切接觸者有378105人；尚在醫學觀察的無症狀感染者59056宗，包括1182宗境外輸入個案。

至於由本港輸入的確診個案及無症狀感染者，廣東錄得19宗、四川13宗、上海3宗、北京1宗。