疫情｜深圳企業動員商戶籌集500噸蔬菜援滬　料今日運抵上海

上海疫情升溫，各地紛紛助力抗擊疫情。在深圳，有企業動員商戶籌集500噸蔬菜支援上海，廣州萬孚生物則日交付千萬人份的新冠抗原檢測試劑。



3月29日，深圳海吉星響應深農集團連夜緊急動員市場主力商戶，加急10萬份家庭套裝蔬菜的加工配送，全力協調物流運力，一天內完成蔬菜籌集、食安檢測、分揀包裝、物流調度、裝車發運等系列工作。

深圳海吉星商戶介紹，其公司認領了一萬份蔬菜配額，在29日傍晚6時接到通知，調配約150人加班加點打包 、裝車。每份家庭套裝蔬菜共有八樣菜，包括粟米、油麥菜、蘿蔔、洋蔥、薯仔、蒜頭和調味品等等。每四份家庭套裝蔬菜裝為一箱，每車平均可裝約850箱。

深圳市俊隆果菜農業技術開發有限公司負責人稱，其公司此次認領了四萬份配額，考慮到天氣炎熱和場地有限，蔬菜分包裝袋後就立即裝箱、裝車，並及時配送到物流調度中心。

為提高效率和節省時間，商戶提供的大部分產品都提前做好預冷，直接選用品相較好的菜品分揀裝包。3月30日，36輛滿載近500噸新鮮蔬菜的貨車從深圳海吉星物流園出發。目前，上述物資均已晝夜兼程運往上海，預計今日（31日）運抵。

除了生活物資，廣州萬孚生物亦為上海提供新冠抗原檢測試劑。據介紹，3月25日，滿載抗疫物資的貨車從廣州駛往上海，期間車輛不停人輪換，從出發到進入上海倉庫，全程僅用18個小時。